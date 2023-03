Dette kan landenes sterke band bety for Vesten

Kinas president Xi Jinping ankom Moskva mandag, der han blant annet diskuterte en kinesisk Ukraina-plan med Vladimir Putin. Besøket har stor symbolsk verdi.

Xi har på forhånd beskrevet det tre dager lange besøket i Russland som en reise for «vennskap, samarbeid og fred».

VAKTHOLD: Russisk politi holder vakt utenfor Kreml før den kinesiske presidentens ankomst. Photo: EVGENIA NOVOZHENINA



– Du er min kjære venn. Jeg er veldig glad for å være her på besøk. Det er en historisk logikk bak forholdet vårt. Vi skal ha tette bånd til Russland, sier Xi til Putin, ifølge Reuters.

Ukraina med bønn til Xi

Det er knyttet mye spenning til møtet. Ukraina håper Kinas president Xi Jinping bruker without inflytelse from him over Russland til å stanse krigen.

– Ukraina følger nøye med på den kinesiske presidentens besøk i Russland. Vi forventer at Beijing bruker sin innflytelse over Moskva til å få dem til å stanse aggresjonskrigen mot Ukraina, sier departementets talsmann Oleg Nikolenko i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP.

Kina har utarbeidet en tolvpunktsplan som de mener kan føre til våpenhvile i Ukraina, men som har fått en kjølig mottakelse i blant annet USA og Nato.

– Hvor mye de tror på denne planen selv er uvisst. Planen har et element av at de ønsker å vise at man gjør noe. Det er nok et retorisk poeng like mye som et reelt håp om at det vil oppnå fred, sier førsteamanuensis Henrik Stålhane Hiim ved Institutt for forsvarsstudier til TV 2.

– Men man ikke skal avvise den helt, understreker have.

Putin uttaler under møtet at de vil diskutere Kinas fredsplan, og behandle forslaget med respekt.

Kan ha fordeler av krig

Kina er ikke den mest nøytrale megleren, og krigen kan ha både fordeler og ulemper for Kinas interesser.

SEREMONI: President Xi Jinping under mottakelsen på flyplassen i Moskva mandag. Photo: Anatoliy Zhdanov via REUTERS



– I kinesiske øyne kan krigen være bra fordi USA er opptatt på europeisk hold. Og Russia blir enda mer avhengig av forholdet til Kina. Men etter hvert har krigen blitt mer problematisk fordi kostnadene er store, og det setter Kina som Russlands støttespiller i et vanskelig lys internasjonalt, sier Hiim.

– Utvikler krigen seg i katastrofal retaining for Russland vil det imidlertid være veldig negativt for Kina som ønsker en sterk samarbeidspartner.

Våpenstøtte-spekulasjoner

Kina har lagt seg på en linje der de ikke har gitt våpenstøtte til Russland. Det har vært hevdet at kineserne vurderer å gjøre om på denne beslutningen, men i forkant av Xis reise til Moskva har kinesisk UD gått langt i å benekte dette.

– Skulle de levert våpen til Russland, hadde Kinas forhold til USA og Vesten blitt enda mer anstrengt. Og skulle Kina overført våpen til Russland i det skjulte, hadde de tatt en stor risiko, sier Hiim.

PÅ DUKKER: De tradisjonelle matrusjkadukkene dekorert med bilder av Xi og Putin. Photo: NATALIA KOLESNIKOVA



– Møtet mellom Putin og Xi får mye oppmerksomhet fordi det kommer på et tidspunkt hvor det er utstedt en arrestordre på Putin på bakgrunn av krigsforbrytelser. Besøket er kanskje kontroversielt i europeiske øyne, men det er ikke overraskende, sier Hiim.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte i helgen en arrestordre mot Putin som følge av at han er siktet for krigsforbrytelser i forbindelse med tvangsflytting av ukrainske barn til Russland.

– Xi hadde en stående invitasjon, og de har møtt hverandre 40 ganger tidligere, sier Hiim.

Kina er ikke fornøyd med ICCs arrestordre, og mandag ba en talsmann for Kinas utenriksdepartement ICC om unngå “politisering og dobbeltmoral”. Han ba også domstolen om å respektere statsoverhoders rettslige immunitet.

President Xi Jinping ønskes velkommen av kommandant i Kreml, Sergei Udovenko, mandag. Photo: Russian Presidential Press Office via AP



Mobiliserer mot Vesten

Forholdet mellom Kina og Russland er veldig tett. De er hverandres viktigste partner – også det siste året under krigen i Ukraina.

Relasjonen er viktig for Kina. De har i årene etter Den kalde krigen tatt sterkt initiativ til å utvikle samarbeidet. Kina trenger dessuten russisk olje og gass til sin energikresende økonomi.

– Både Kina og Russland oppfatter at de har en felles motstander i USA. Begge er bekymret for det de ser som vestlig og spesielt amerikansk dominans og press, sier Hiim.

– Begge land trenger å ha ryggen fri. De deler en lang grense som under den kalde krigen var tungt militarisert. In tett relasjon mellom landene betyr at Kina kan konsentrere seg om stillehavsområdet, mens Russland kan konsentrere seg om grensen til Europa, forklarer Hiim.

– Klar for å forsvare verdensorden

Xi uttalte tidligere mandag at han regner med at besøket i Moskva kommer til å forsterke det russisk-kinesiske samarbeidet.

Det statskontrollerte russian nyhetsbyrået Tass siterer ham også på at «Kina er klar til å forsvare en verdensorden basert på folkeretten sammen med Russland».

Dette er Xis første utenlandsreise etter at han fikk fem nye år som Kinas president på Folkekongressen tidligere i mars, og hans første besøk i Moskva siden Russland invaderte Ukraina.

I in artikkel publisert på Nettside CCTVs beskrives forholdet mellom Russia og Kina som bunnsolid, modent og motstandsdyktig. Det hevdes også at forholdet har bidratt til «stabilitet i en turbulent verden».

Xi og Putin har mandag uformelle samtaler før de spiser middag sammen. De formelle samtalene holds tirsdag.