Newsbon plan Diablo 4 : voici comment profit from the beta you jeu des maintenant !

Attendu pour le 06 June prochain, vous êtes probablement au courant que la beta du jeu vient d’ouvrir ses portes jusqu’au dimanche 19 March à 20 heures. Si vous n’avez pas encore précommandé Diablo 4, il est quand même possible d’avoir accès à la beta du jeu des maintenant.

The series Diablo a été launched on PC in 1997 with Diablo (logique) and est considered as one of the plus emblematiques de l’industrie du jeu vidéo. Diablo II, la suite, a connu encore plus d’estime, portant la franchise à de nouveaux sommets de popularité. Diablo III a également fait couler énormément d’encre lors de son arrivée en 2012 et l’opus mobile, Diablo Immortal, a fait parler de lui pour bien des raisons.

Précommander Diablo 4 on Amazon and recevez directement votre clé beta

Certes le jeu sortira le 06 juin prochain mais si vous avez précommandé le jeu vous pouvez profiter d’un accès anticipé dès ce soir jusqu’à dimanche ! De quoi vous faire une petite idée du jeu. En passant by Amazon, vous recevrez une clé immédiatement par mail, laquelle vous permettra d’accéder à la beta. Il ne vous restera plus qu’à la renseigner dans tre compte Battle.net pour commencer à jouer à l’avant premiere de Diablo 4 !

Diablo 4 : ce que l’on sait du prochain best seller de Blizzard ?

Le joueur pourra created son personnage en choisissant l’une des 5 classes proposed. Parmi elles, on aura le barbare, le sorcier, le druid, le voleur ou encore le nécromancien. Ensuite, ce sera tout un monde ouvert qui sera ouvert au joueur et ce dernier pourra jouer en solo ou en équipe, et ainsi compléter les different sections dans l’ordre souhaité. Et oui, cette fois-ci, c’est un vrai monde ouvert sans chargement et on en demandait pas moins !

L’histoire de Diablo IV se deroule après les événements de Diablo III et la défaite de Malthaël, an autre vil personnage. Une nouvelle menace émerge et il s’agit cette fois-ci de Lilith, la fille de Mephisto et la mère du monde Sanctuaire. Bien évidemment, il ne faudra pas vous attendre à la terrasser au about de quelques heures, vous devrez au préalable explorer different zones pour vous forger le meilleur build possible. Oui Diablo IV est un titre à la durée de vie faramineuse qui vous demandera pas mal d’heures de farm intensive et ce nouveau titre s’announcement être au moins tout aussi chronophage que le précédent.

