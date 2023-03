News jeu Diablo 4 X God of War : you may want to play Kratos, you’ll see it in images !

Kratos, the hero of the saga God of War, a déjà fait an apparition dans a certain name of productions… Mais on ne s’attendait pas à ce qu’il debarque dans Diablo 4 !

Le hero de God of War presented in the pluses of jeux cultes

Kratos, c’est le demi-dieu de la guerre le plus celebre du jeu video. C’est pour cette raison que l’on a vue le personnage issu de la license God of War faire son entrée dans plusieurs hits, à commencer par les jeux LittleBigPlanet, où le heroes a le droit à un costume à son effigie, mais aussi par PlayStation All-Stars Battle Royale, le Smash Bros-like de Sony. Les plus observers ont également pu remarquer l’anti-heros dans la version PlayStation 3 de Mortal Kombat 9… On ne s’attendait pas à revoir le père d’Atreus de si tôt, surtout après avoir vécu le Ragnarok l’année dernière, mais voilà qu’il debarque dans an autre production à succès, nous avons called Diablo IV!

Kratos also in Diablo 4

La beta ouverte de Diablo IV a pris fin ! Et ce que l’on peut dire, c’est que cette proposition nous a mis l’eau à la bouche. Le titre regorge d’ores et déjà de choses à offrir, à commencer par un monde gigantesque (qui serait encore plus grand si l’on en croit les dernières rumeurs), mais also d’une direction artistique à tomber et de mécaniques de jeu toujours plus séduisantes. L’other atout de Diablo 4, c’est bien évidemment son outil de creation de personnages, qui est plus complet que jamais.

Rapidement, les joueurs, avant meme de partir explorer le monde, ont décidé de partager leurs personnages créés de la tête aux pieds. Si certains se sont amusés à inventory des heroes de A à Z, d’autres ont décidé de reproduire d’autres stars du monde du jeu vidéo, c’est le cas notamment de AssAssinAtor, un utilisateur de Reddit, qui a partagé sa creation .

Comme vous pouvez le constater donc, son personnage ressemble comme deux gouttes d’eau à Kratos, le heros de God of War : Ragnarok. En plus de retrouver ses traits physiques, jusqu’à son tatouage rouge, la tenue choisie correspond exactement ou presque à ce qu’il peut porter dans ses propres aventures. Pour aller plus loin encore, la classe sélectionnée est bien évidemment barbarians, ce qui lui va à ravir. Pour finir, note que certains pensent que la compétence Ultime du hero est Iron Maelstrom qui permet de faire tournoyer une arme accrochée à une chaîne pour infliger un maximum de dégâts, ce qui fait bien évidemment écho aux Lames du Chaos, l’arme mythique du demi-dieu. Vous l’avez compris, all you personnage de Kratos a été récupéré pour faire de lui un veritable personnage jouable dans Diablo IV.

For rappel, Diablo 4 will attend for le 6 June prochain on PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One and Xbox Series X/S. Autrement dit, il ne nous reste donc plus que quelques semaines à patienter sagement.