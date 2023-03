Diablo IV : on va dezinguer du monstre sur Twitch

Avec la beta anticipée de Diablo IV, c’est la bonne occasion d’aller se balader dans le monde de Sanctuaire. Rejoignez-nous on Twitch pour quelques heures de jeu !

Vous trépignez d’impatience à l’idee de fouler à nouveau les terres profanées de Sanctuaire, le monde de Diablo ? Nous aussi ! En attendant la sortie de Diablo IV, prévue pour le 6 juin 2023, Blizzard propose deux petits évènements qui vont vous permettre d’occire du monstre. À partir du 17 mars et jusqu’au 19, un accès anticipé à la beta ouverte est proposed.

Vous attendez le jeu de pied ferme ? On parie que vous le saviez déjà. Pour rejoindre cet accès anticipé, une contrainte: il faut précommander le jeu. À la rédaction de Numerama, on est plusieurs à ne pas vouloir rater cette occasion. Et parce qu’on se disait que ce serait formidable de partager nos expériences, on a aussi décidé de faire un petit direct sur Twitch au cours du weekend.

Quand ? Ce vendredi 17 March 2023 at 17h !







Lilith, l’antagoniste au center de Diablo IV. // Source : Blizzard Entertainment

On doit dire que l’on est très curieux de voir ce que Blizzard a prévu avec Diablo IV. On a gardé un souvenir ému, en 2008, de ces quelques notes de guitare résonnant dans le grand hall du parc des expositions de la porte de Versailles. C’était le thème de Tristram qui était joué et all le monde avait compris : le studio allait announce la sortie de Diablo IIIfor 2012.

Pour l’occasion, Maxime et Julien allons jouer quelques heures — en stream mais aussi certainement hors stream — pour explorer le premier acte. On est censé avoir le droit de traverser toute cette sequence avec les quêtes principales et secondaires, des donjons à explorer, des butins à récupérer. On aura accès aux cinq classes et au 25 premier levelx du personnage.

Après la beta en accès anticipé, a seconde étape est prévue du 24 au 26 mars. Il s’agit de la beta ouverte. Ensuite, il faudra faire preuve de patience. D’ici là, on vous invite à consulter notre récapitulatif sur Diablo IV, les choses à savoir sur la beta et, pour les plus nostalgiques, à relire le papier qui relatait l’annonce de Diablo IVen 2019. The old world, ahead of the covid.

