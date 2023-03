Une voleuse dans la nuit Hogwarts Legacy : comment terminer cette quete ?

Nous ne sommes encore qu’au début de l’année, mais Hogwarts Legacy a déjà des airs de favoris pour devenir le jeu de 2023. Ce qui fait son succès, c’est notamment la richesse de ses quêtes et justement dans cet article on va vous guider pour celle nommée “Une voleuse dans la nuit”.

Avant de nous interester à la solution de la quête de Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard, nous pouvons d’or et déjà vous donner quelques détails. Le premier, c’est tout simplement la récompense à la clé. Il sagit d’une apparence de masque en forme de Niffleur pour personnaliser votre personnage.

Pour ce qui est de la marche à suivre pour avoir accès à cette quete, vous Allez devoir attendre d’avoir un little advance dans la quete principale. Il faudra au préalable avoir accompli la quete Dans l’ombre du domaine si jamais vous voulez que celle-ci soit available.

Une fois que c’est fait, vous devrez simplement before rendre dans le hameau de Irondale. Là, vous trouverez un PNJ du nom de Padraic Haggarty, allez lui parler. Il vous dévoile alors avoir été victime d’un vol de la part de sa sœur qui aurait rejoint Rockwood.

Suivez les pieces pour trouver le voleur

Pour résoudre cette quete, vous aurez besoin du sortilege Revelio. En effet, une fois la nuit tombée, lancez ce sort à côté de l’échoppe du marché. Vous devriez alors voir un petit tas de pièces, puis quelques pieces qui forment un chemin à côté de la route.

Comme le Petit Poucet, ces pièces vont vous permettre de remonter la trace de la voleuse. Vous tomberez on a camp de gobelins. Éliminez-les, mais vous ne trouverez pas les pièces, la piste continuant un peu plus loin. Vous passerez alors par a formation rocheuse et a forest avant de retrouver la route.

Vous tomberez alors sur le voleur qui est un Niffleur ! Neutralisez-le à l’aide d’un Levioso et d’un sac de capture. Une fois que c’est fait, montez sur la formation rocheuse jusqu’à côté où vous trouverez l’objet volé à Padraic Haggarty. Rapportez-lui et vous validerez la quete.