Disney+ : The premiere series Marvel of the Phase 5 and finally a date de sortie !

The premiere series of phase 5 of Marvel tends to end up being sorted! Secret Invasion arrives on Disney +.

The page of the Secret Invasion series from Marvel is one of the things that happen on Disney +. Elle révèle la date de sortie et c’est official, la production débarquera le 21 juin 2023. On y retrouvera Nick Fury (Samuel L. Jackson), ready to save the world in full invasion of Skrull, and a race d’extraterrestre metamorphic. Il sera accompagné de Maria Hill (Cobie Smulders), Everett K. Ross (Martin Freeman) and James Rhodes (Don Cheadle). L’actrice Emilia Clarke (Daenerys Targaryen in Games of Throne) also rejoints the casting for a role inconnu. Ben Mendelsohn sera a new one fois dans la peau de Talos, le general Skrull. There’s something for the dernière fois in Spider-Man: Far From Home, in train de se faire passer pour l’ancien directeur du SHIELD.

One of the grandes nouveautés de cette production Marvel, c’est sa chronology, explains Kevin Feige (president of Marvel Studios): “Secret Invasion se deroulera pendant le “Blip”, lorsque la moitié de l’Univers a été décimée par Thanos, et explorera les événements qui se sont produits au cours de cette période». Feige precise que contrairement au “Snap” (dans Avengers Infinity War), qui correspond au claquement de doigts de Thanos, le Blip prend place between ce gesture et la résurrection des heroes de la Terre par Hulk (dans Endgame).

A calendar complete for Marvel

Initialement prévu en mai, Secret Invasion a subi les problems de calendrier de Marvel et a été déplacé en juin. Ce n’est pas la seule production à avoir été retardée, puisque la season 2 de What if a été reportée en 2024. Plusieurs rumeurs laissent penser que le géant du comics pourrait aussi decaler les séries Echo et Ironheart. In another mise à jour, Disney+ has changed the window of the publication of Loki Season 2 from “Eté 2023” and “coming soon” (arrive bientôt). Pour certains, c’est le signe que sa date de sortie a aussi été chamboulée. Cependant, Owen Wilson, un des actors du show, a évoqué une arrived en September 2023.