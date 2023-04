EA Sports FC replace FIFA : le nouveau jeu s’annonce fou

Des cette année, le football selon EA ne portera plus le nom de FIFA et dévoile sa nouvelle identité en amont de la sortie.

Il est temps pour le football videooludique d’entre dans une nouvelle ère. FIFA n’est plus, ou du moins pas sous le même nom. Désormais, les jeux au ballon rond porteront le doux nom de EA Sports FC (for “soccer club“). Perdre cette mark de fabrique si subitement demande bien des efforts pour graver la new identity dans l’esprit des joueurs. Electronic Arts ne perds pas de temps et se lance des lors dans une campagne pour faire connaître son nouveau bébé.

Le premier EA Sports FC n’arrivera pas avant l’automne prochain comme à l’accoutumée, mais voilà que les premier’s details nous parviennent. Si de plus ample informations seront dévoilées en juillet prochain, le studio commence par expliquer son nouveau logo et partager une idée de l’échelle du titre.

A visual identity loin d’être anode

Dites adieu au logo de la FIFA et bonjour à un triangle des plus épuré. Les lettres FC permettent d’assembler cette forme geométrique qui n’a pas été choisie au hasard. Pour les équipes creatives, elle represent bien the aspects du football et de la license.

“The techniques de passe aux combinaisons sur coups de pied arrêtés, cette forme a également été inscrite dans l’ADN des expériences de football EA SPORTS durant des décennies, depuis les angles isométriques du premier jeu en version 8-bit et des polygones triangulaires qui composent chaque pixel des principaux jeux modernes, ainsi que le symbols d’indication du joueur qui apparaît au-dessus de chaque athlete dans chaque match.” raconte le studio dans un communiqué.

Dans les prochains jours, le logo commencera à faire son apparition sur les terrains des plus grands matches à travers les championnats du monde entier. Les supporters et téléspectateurs seront donc confrontés à ce FIFA Nouvelle generation et pourront d’ores et déjà s’habituer à ce titre qui viendra bientôt se glisser dans leurs consoles.

Un jeu a l’échelle massive

La reputation de la license ne meurt pas avec le changement d’identité. Pour ce nouvel opus, EA Sports entend renforcer ses partenariats avec les grands actors du monde du football. Après tout, il va falloir bien des efforts pour continuer à satisfaire les 150 millions de joueurs à travers le monde. Avec pour objectif de mettre les fans au center du football, EA, les équipes et les sponsors comptent forger un titre inclusif et innovative qui offer une expérience des plus authentique.

Il sera donc possible d’incarner 19 000 joueurs sous license à travers 700 équipes et 30 ligues. EA Sports FC n’hésitera pas à mettre l’accent sur le football feminine et le football amateur dans cette nouvelle version. On espère également pouvoir retrouver des équipes fictives, à l’image de l’AFC Richmond de Ted Lasso qui a déjà fait son apparition in FIFA 23.

Désormais, il faudra attendre juillet pour découvrir cette évolution de la franchise plus en detail.