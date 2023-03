Elden Ring en ray tracing ? C’est possible!

Dire qu’Elden Ring n’était pas attendu serait mentir, tant les qualités des jeux From Software était connue. En revanche, peu nombreuses étaient les persons à anticiper l’énorme succès du jeu. Fort des 20 millions of copies sold, le studio poursuit son travail en vue de l’extension, et a récemment published une nouvelle mise à jour.

Elden Ring : un après, toujours present, et avec du ray tracing !

Armored Core, Demon’s Souls, Dark Souls III, Bloodborne et Sekiro Shadows Die Twice étaient jusque-là des franchises connues, appréciées et bien vendues, mais Elden Ring a tout balayé sur son passage. Le monde ouvert de From Software a largement atteint sa cible, et touché des millions de nouveaux joueurs, curieux de découvrir la nouvelle production du studio. Il faut dire que From Software a tout fait pour attirer de nouveaux joueurs, en proposant un monde vaste, plein de mystères, conservant l’âme des Souls tout en offer la possibilityité aux neophytes d’avancer à leur rythme sans s’ennuyer ni buter ad vitam eternam sur un boss qu’on ne peut esquiver. Elu jeu de l’année un peu partout en 2022, Elden Ring continue de fasciner.

Il ya les joueurs classiques bien-sûr, mais également les speedrunnersles adeptes des mods ou de défis en tous genres, et les joueurs qui tentent de percer tous les mysteres de l’Entre Terre. Plus d’un an après sa sortie, Elden Ring fait encore parler de lui avec l’annonce de la sortie prochaine de l’extension Shadow of the Erdtree, la run finale de SpeeDons 2023 et, très récemment, en raison du déploiement d’un patch attendu. Parmi les elements added, on retrouve le très attendu Ray Tracing, qui tient donc sa promesse initiale. In parallel, on note la mise en place de various PvP and PvE equilibrations, et à quelques adjustments pour certaines Cendres de Guerre. Bien évidemment, tout ceci est accompagné par a myriad of corrections of bugs.

Que content in detail la mise à jour v1.09 ?

Si vous souhaitez prendre connaissance de l’intégralité du patch note, vous le trouverez ci-dessous. N’hésitez pas à y jeter un oil car il content les configurations minimum and recommended For the activision and the use of ray tracing, ainsi que la manipulation à faire sur console.