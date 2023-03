Fortnite Unreal Editor: Can modder recreare le vecchie isole? Epic chiarisce

Dopo essersi premurata di lanciare Fortnite Unreal Editor con la Modalità Creativa 2.0, Epic fornisce degli importanti chiarimenti agli sviluppatori amatoriali e ai modder che desiderano servirsi di questi instrumenti per ridare vita alle vecchie isole del battle royale gratuito.

Go to the page of the Fortnite Creator portal, Epic richorda agli utenti che “The use of the intellectual property altrui constitutes a violation of the rules of Epic, even the EULA of Fortnite and our rule by the creators of the isola of Fortnite. This rule is chiarisconno inoltre that none is authorized to create, publish, I will monetize content based on your IP protection of copyright. All the seasonal modifications of the maps and islands of Fortnite are intellectual property of Epic“.

Fatta questa dovuta precisazione, i rappresentanti di Epic spiegano di voler fare un’eccezione per tutti i creatori di contenuti che vorranno ricostruire la mappa di Fortnite Capitolo 1 Process the Creative Mode 2.0 and the tools are integrated in the new Unreal Editor of Fortnite: “Vogliamo rivivere insieme voi le experience che abbiamo condiviso nella mappa originale di Fortnite Battaglia Reale Capitolo 1, quindi Concediamo in via eccezionale il diritto di sviluppare delle versioni riadattate delle mappe di Fortnite Capitolo 1 (we repeat, only that of Chapter 1). Also in this case, no generation of creations based on your Fortnite Chapter 1 will be suitable for monetization”.

Tutti i creatori di contenuti che desiderano pizzicare le corde della nostalgia dei fan di lungo corso di Fortnite, di sequenza, sono autorizzati a ricostruire delle “versioni riadattate” delle ambientazioni che hanno fatto da bottom alle battaglie free to play di Fortnite Capitolo 1.