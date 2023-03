Fortsatt beinhard konkurranse om sluttspillplassene i Rocket League

Påsken nærmer seg med stormskritt, men før Telialigaen går inn i nok en pause er det klart for en siste runde med Rocket League.

Etter seks fullførte rununder er det svært jevnt på tabellen, der alle lag nå har klart å ta minst tre poeng. Mustu Fluck står igjen som eneste ubeseirede lag, mens flere konkurrenter jager like bak.

Før torsdagens kamper har vi tatt en kikk på hvor lagene ligger an og hva de kan forvente av de resterende ukene i vårsesongen.

Du kan følge Rocket League hver torsdag, på Twitch-kanalen RLNorway.

Alene på toppen av tabellen, med seks seire av seks mulige, sitter Mustu Fluck. Laget til Sondre «Enlid» Enlid har feid over all motstand, og gutta kan ikke annet enn å være fornøyde.

«Enlid». Sindre Stien/Good Game

– Vi kan vel ikke si oss noe annet enn fornøyd med kun seire og bare én vanskelig kamp igjen, sier Enlid og sikter til sesongens siste seriekamp mot Rotaryon.

Foruten Rotaryon gjenstår det kamper mot Domino og Playwell, som ikke bekymrer Mustu Fluck-spilleren nevneverdig.

– Vi har jo igjen Domino og Playwell, som skal være enkle seire. Så blir det vel en seriefinale i siste serierunde. Dropper Rotaryon en kamp så kan vi vel være sikra førsteplassen før siste serierunde også, smiler Enlid.

Torsdag venter et Domino-lag som ikke har fått den sesongen de trolig forventet. Kun to seire på fem kamper (Domino har en hengekamp mot Nidaros) holder foreløpig til en syvendeplass på tabellen. Midt i sesongen ble det spillerbytter også, da laget tok farvel med «EyaM».

Ved siden av kampene mot Nidaros og Mustu Fluck venter Rotaryon og Horizon. Gutta har nok det som skal til for å ta minst seks poeng på de kampene, men det spørs om det blir nok for en sluttspillplass.

Det har ikke lykkes Gamer.no å komme i kontakt med Domino.

Solid session for Rotaryon

Rotaryon sto også med null i tapskolonnen, frem til et ublidt møte med regjerende Telialiga-mester AW3 forrige torsdag. Laget har gjort en svært god figur hittil i sesongen, og holder på en foreløpig andreplass med sine 15 poeng.

Om gutta klarer å riste av seg AW3-tapet er sluttspill absolutt innen rekkevidde. Rotaryons resterende tre kamper står mot Nidaros, Domino og Mustu Fluck, med gode muligheter for å ta poeng og trygge plassen nær toppen av tabellen.

Slik ser Rocket League-tabellen ut før torsdagens kamper. Telialigaen

Nidaros befinner seg litt i samme gate som Domino. Stor selvtillit i forkant av sesongen har ikke resultert i poeng, og foruten den ene seieren over Senja har ikke Julian «Jup Jup» Lærkerød hatt mye å hoppe i taket for.

– Det har vært mye stang ut denne sesongen. Vi har litt å jobbe med når det kommer til å vinne kamper mot svakere lag. Vi klarer ikke å vise at vi er bedre enn dem, konstaterer Lærkerød overfor Gamer.no.

Torsdagens møte med Rotaryon ser ut til å bli tøff kost, men ellers er det godt mulig å hente poeng i lagets øvrige kamper. Nidaros møter Domino i den nevnte hengekampen, og avslutter sesongen mot Horizon og Fact Revolution.

– Fremover så tar vi det som det kommer. Én kamp om gangen for å få denne sesongen til å bli det beste vi får til, avslutter Lærkerød.

Det har ikke lykkes Gamer.no å få kontakt med Rotaryon.

Regjerende master tilbake i form

Mens AW3 åpnet sesongen med en overlegen seier over Playwell, røk Telialigaens firedoble mester på smeller mot Senja og Mustu Fluck. Så fikk Sebastian «Seeb» Falch og gjengen orden i rekkene, med tre seire på rappen – inkludert forrige ukes trepoenger mot Rotaryon.

AW3 har et klart mål om å sikre sitt femte trofé. Sindre Stien/Good Game

– Vi dreit oss ut på starten, men har gjort et ganske bra comeback. Så vi får vel si oss fornøyd med tanke på hvordan det så ut etter tredje runde, melder Falch.

Målet for sesongen har ikke endret seg for AW3, som fortsatt har sluttspill klart i siktet. Om laget beholder godformen gjennom sine resterende kamper mot Horizon, Fact og Major, skal «Seeb» og lagkameratene nok en gang være med i kampen om trofeet.

– Etter den dårlige starten var målet vårt å nå sluttspill. Så lenge vi gjør det så er vi innstilt på at den bøtta (Telialiga-trofeet, journ.anm) nok en gang blir med oss ​​hjem.

For Horizon later torsdagens kamp til å bli nok en stor utfordring. Laget ligger på jumboplass, med bare én seier mot Playwell for to uker siden. Det er imidlertid bare tre poeng opp til sjetteplassen og en billett til 1. divisjon neste sesong.

Etter AW3 venter Nidaros og Domino, to lag som må forseres dersom Horizon skal ha noen sjanse til å unngå nedrykk. Hvis det skal gå må trioen imidlertid klare å skape mer press i angrep, der de kun har klart 1,54 mål per kamp hittil.

Det har ikke lykkes Gamer.no å få kontakt med Horizon.

Presterer når det gjelder

For sesongen spådde vi at Major ikke ville nå helt opp i sluttspillkampen. Laget har imidlertid vist solid innsatsvilje og evnen til å prestere når det gjelder, og ligger godt an på en foreløpig fjerdeplass.

Klubbens to tap har kommet mot antatt tøffere motstand i Rotaryon og Mustu Fluck. Basert på formen hittil kan siste serierunde mot AW3 bli tøff. Kampene mot både Playwell på torsdag og Senja etter påske er riktignok den type oppgjør som Major har vist at det kan vinne, så om det fortsetter sånn går laget mot sluttspill.

“Gustcloak”. metizport

Playwell ligger ikke like godt an. Ting har ikke gått helt etter planen for Viktor «Gustcloak» Mæhle og kompani, som med sine tre poeng ligger godt for plantet i nedrykksstriden.

– Forventningene våre var å prøve å holde oss oppe i 1. divisjon, men ting gikk ikke helt som planlagt og nå sitter vi i en litt tøff situasjon, innrømmer Mæhle.

Laget har imidlertid ikke gitt opp. Selv om resten av sesongen ser vanskelig ut, lever kampviljen i beste velgående i Playwell-leiren.

– For de siste kampene har vi ingenting å tape, så det blir et siste forsøk på å holde oss oppe. De siste kampene er mot Major, Senja og Mustu Fluck, så det blir ikke lett, men fordelen vi har er at vi ikke gir opp før vi får beskjed om at det er helt umulig å holde oss i 1. divisjon.

Det har ikke lykkes Gamer.no å få kontakt med Major.

Fortsatt med i jakten

På en foreløpig femteplass ligger Senja, bare tre poeng unna en potensiell sluttspillplass. Laget til Teodor «Tempo» Myklebust har enda ikke klart å ta to seire på rad, men kan skryte av å ha tatt storskalpen AW3 tidligere i sesongen.

«Tempo» og Senja fikk stilnet AW3 tidligere i sesongen. rotaryon

– Synes det har gått greit. Vi har vunnet tre og tapt tre. Det var sånn omtrent det jeg hadde forventet, kommenterer Myklebust.

Skal det bli sluttspill er Senja avhengig av å snu trenden med vekselvis seier og tap. Det kan absolutt gå med resterende kamper mot Fact, Major og Playwell, og «Tempo» har pekt ut førstnevnte som den tøffeste utfordringen.

– Jeg tror det er gode sjanser for å komme til sluttspill. Om vi ​​slår Fact på torsdag, som jeg tror vil bli den tøffeste motstanden ettersom de har hentet inn «Supr» for «Banjo», så skal vi klare å vinne de to siste også. Det er jeg ganske sikker på. Major blir en motstander å regne med også, men jeg mener Fact stiller med et sterkere lag akkurat nå.

“Banjo”. Simen Kjellevold Nygård

Også for Fact har det vær mye opp og ned denne sesongen. Laget har dog klart å snekre sammen to trepoengere på rad, og en seier over Senja blir viktig om Fact skal holde liv i sluttspilldrømmen.

– Sesongen har vært så som så. Så vi får bare ta én kamp om gangen fremover og satse på å få med oss ​​en del poeng, forteller Terje “Banjo” Bekkvang.

Etter Senja venter et knallhardt møte med AW3, men med to ukers pause mellom kampene vet man aldri helt hvilken form lagene er i. Siste kamp for Facts sesong blir mer overkommelig i møte med Nidaros. Så gjenstår det bare å se om «Banjo»s lag fortsatt er med i kampen om topp fire når vi kommer så langt.

Rocket League and Telialigaen ser du på torsdager via Twitch-kanalen til RLNorway. Avspark for kveldens kamper går klokken 20:00.