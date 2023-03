Google asks you to respond to SMS in your place

Google plans on a mise à jour de son application de messagerie instantanée. Objectif manifeste, si l’on en croit le code source : intégrer l’IA Bard dans Messages pour générer des réponses automatiques, sans avoir à taper quoi que ce soit.

Pour répliquer à ChatGPT, au cœur de l’actualité depuis des mois, et pour montrer aussi qu’il est dans le coup, Google a l’intention de mettre de l’intelligence artificielle dans beaucoup de ses produits et services. L’entreprise Americaine a also launched Bard, son agent conversationnel reposant sur le modèle de langage LaMDA, qu’il avait present en 2021.

Parmi les tools de la company de Mountain View appelés à se mettre à la page de l’IA, il ya Google Messages. The messagerie instantanée doit bientôt recevoir une mise à jour qui donnera à l’application mobile des capacités permettant de générer des réponses pré-écrites. C’est ce que le site 9 to 5 Google advance, after the analysis of the code source of the logic.

Quid de la confidentialité des données in Messages ?

In the beta version of Google Messages, a new button d’action a été vu à gauche de celui permettant d’appeler les emojis, dans le champ de saisie de texte. L’icône montre un symbols qui évoque quelque chose qui étincelle… c’est ce meme visuel qui est utilisé pour Bard, signe que la commande servira à appeler le chatbot pour lui faire générer du texte.

Concretely, you must attend to the conversational agent that is capable of deleting the history of changes on messages. Avec ces éléments de contexte en main pour comprendre la nature de la discussion, le chatbot pourrait alors suggester une ou plusieurs réponses. Peut-être que l’appui successif sur le bouton génèrera a suite de propositions.

The interface of Google Messages.

L’outil, s’il est effectivement déployé, soulèvera inévitablement des questions sur la façon dont il assure la confidentialité et la protection des données se trouvant dans les discussions de Messages. En effect, l’application, qui imite le fonctionnement des SMS, avec des options plus poussées, also sert à des conversations privées, qui peuvent content of the sensitive information.

De fait, ce service de generation automatique de texto rappelle un little un outil similaire dans l’approche, sur Gmail. Depuis 2015, the service de webmail opère and a function called “Smart Reply”. En 2018, 10% of the responses received on Gmail provenaient de ces responses suggested (qui peuvent être désactivées), selon l’entreprise Americaine.

The messagerie benéficie déjà d’un portage de Smart Reply, mais que ce soit par mail ou par SMS, les propositions de réponse sont élémentaires. Il n’y a que des courtes répliques, comme “Merci”, “C’est noté” ou bien “Ce soir”, bases sur le dernier message reçu. In interfaçant Bard à Smart Reply, les réactions devraient être bien plus riches et fournies.

