News culture House of the Dragon : la saison 2 sera bien plus courte, mais c’est une bonne nouvelle

Déjà plus de 4 to que la series HBO Game of Thrones s’est achevée, laissant de nombreux fans dans a grande déception. Heureusement, ils peuvent désormais visionner la premiere saison de House of The Dragon, the premiere spin-off of the celebrity saga de fantasy imagined by George RR Martin. C’est donc depuis la fin d’année 2022 que cette nouvelle série a vu le jour, et a conquis de nombreux fans. Adaptation d’une partie du livre Feu et Sangelle se concentrate sur la famille Targaryen en se deroulant 172 ans avant la naissance de daenerys. Avec un casting 5 étoilesnotamment avec MattSmith (Doctor Who) in the role de Demoncette series a fait la prouesse de réconcilier les fans avec la saga dont la fin n’a pas fait l’unanimité.

À lire également :

Une bonne et une mauvaise nouvelle

Alors que la première saison s’est achevée fin October 2022, les réalisateurs sont toujours en train de réfléchir à l’avenir de cette série. George RR Martin a affirmé vouloir 4 seasons contenant 10 episodes chacune, mais un changement pourrait survenir. En effet, les realisers sont en train de songer à raccourcir la durée de la deuxième saison. Elle passerait donc de 10 episodes in September 8. Pourquoi ce changement ? Rassurez-vous, cela n’est pas du à une eventual restriction budgetaire, mais à une decision qui concerne le scenario. C’est un découpage qui leur semble plus opportun pour adapter au mieux les événements du livre. La nouvelle tombe au moment où le tournage s’apprête à debut pour, on l’espère, and sorted in 2024. Malgré tout, certain fans pourraient s’inquiéter de cette réduction d’épisodes à cause du fait que les deux dernières saisons controversées de Game of Thrones avaient vu leurs nombre d’épisodes également réduit. Néanmoins, the difference notable est que House of The Dragon possède une fin déjà écrite par l’auteur.

En plus de cette information, il a été dévoilé que la saison 3 va bientôt avoir le feu vert de HBO. Voilà a nouvelle rassurante pour les fans, car cela permet de savoir que cette série ne s’arrêtera pas brutalement après deux seasons et que HBO a entièrement confiance en l’avenir et la production de House of The Dragon. Avec also peu de saisons, il est rassurant de se dire que la série ne s’étendra pas inutilement et mettra sûrement un point d’honneur à nous maintenir en haleine jusqu’au bout.