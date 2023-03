I tuoi vestiti nuovi si rovinano subito? Ecco l’incredibile motive e il secreto per farli will last a long time and will laugh

Se i tuoi vestiti si sgualciscono subito probably estai sbagliando qualcosa. In fact, the maintenance of the goods is very important to carry out during the più tempo possible. Scopri l’errore che potresti star committendo.

Hai comprato degli abiti nuovi e dopo appena un paio di mesi cominci a notare che stanno sgualcendo? You may be making a very common involuntary mistake.

In fin dei conti, a volte facciamo delle azioni pensando di star doing the best. In realtà, invece, stiamo only creating dei danni. I tuoi vestiti nuovi si rovinano subito? We sveliamo one of the possible causes of this spiacevole phenomenon.

Se i tuoi vestiti nuovi si rovinano subito è perché li lavi troppo spesso

Lavare troppo thick and panni ne danneggia le fibre. If you go far, it will last a long time, far it as little as possible and only if strictly necessary.

insomma, non dopo averli indossati only a paio di volte. Certainly, maybe farlo is obbligo, especially if puzzano. It is but important that you do not blow it overturned, also to avoid spraying water. Ci sono alcuni vestiti che possono essere indossati a lungo prima di finire in lavatrice. Addittura dalle cinque alle dieci volte circa, come nel caso dei jeans.

Ogni quanto lavare gli abiti per farli will last più a lungo

Quindi, ogni quanto dovresti lavare i tuoi vestiti? We will respond to this request. La risposta, come abbiamo anticipato, è: depends.

It depends on the fabric, it depends on the type of dress and its function. In addition, biancheria intima e calzini devono essere lavati dopo ogni utilizzo ad exclusione del reggiseno. Quest’ultimo può essere indossato fino a tre volte circa prima di essere lavato. Meglio farlo a mano se vuoi evitare di rovinarlo.

Plush and maglioni in cashmere, cotton or seta andranno lavati dopo un paio di utilizzi. If I sound in wool or in synthetic material, I can feel a little bit of più: indossali prima at least quattro or cinque volte. Giacche e cappotti possono essere lavati dopo uno o due utilizzi. Il pigiamaonce, dopo tre or quattro.

Evita l’asciugatrice se non vuoi che i vestiti si rovinino

An other error that tends to make it less safe and clothing is the abuse of asciugatrice. Meglio far asciugare i panni all’aria aperta alcune turne e ricorrere a quest’utilissimo elettrodomestico only cuando necesario. Così, risparmierai anche sulla bolletta.

