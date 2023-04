In the new role Redfall was raskazed by Leylu and became a two-vampire

redfall leylu — играбельного персонажа, чьи способности позволяют стать практически универсальным членом команды. Можно увидеть и много новых кадров игрового процесса. In my role рассказали pro— играбельного персонажа, чьи способности позволяют стать практически универсальным членом команды. Можно увидеть и много новых кадров игрового процесса.

Способности ЛейLY зачастую связаны с созданием предметов из воздуха. Можно сделать зонтик, который блокирует снаряды, libо же уступ, помогающий забраться выше. Но козырем в рукаве ЛейLY является её бывший парень from her. In the same way as a vampire, she was very close to the last minute and became a heroine.

Поделились и концепт -артами, на одном из которых изображена лейа в кру дрзей, на друом вдно бщ бщ бщ н

Разработчики также подтвердили, что каждый персонаж будет обладать своими преимуществами в передвижении, но для двух героев они будут неочевидны на первый взгляд.

Шутер Redfall выйдет 2 мая на PC и Xbox. Изначально игра должна была выйти и на PS5.