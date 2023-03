In the red pink color of the PlayStation VR2 production

dns Playstation VR2, looked at the story on February 22, God. Отметим, что разработчики ремейка resident evil 4 уже делают версию игры для виртуальной реальности. Розничная сеть nachala продажу гарнитуры virtual realnosti, looked at the story on February 22, God. Отметим, что разработчики ремейкауже делают версию игры для виртуальной реальности.

Стоимость устройства составила 70 тысяч рублей (recommended цена — 550 dollars). Принять решение о покупке можно ознакомившись с особенностями, о которых she рассказывала sony. Chrome Togo, novinku protested and expressed Digital Foundry.

Похвастаться гарнитура может широким углом обзора, 4K available, tactile отдачей, unique controllers PS VR2 Sense.

Главным эксклюзивом PlayStation VR2 на данный момент является Horizon Call of the Mountain, которую положительно оценили журналисты. Кроме того, сыграть можно в специальные VERSии Gran Turismo 7 and Resident Evil Village.