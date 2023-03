Italy-England, i convocati: escluso Buongiorno – Toro.it

Stasera in campo l’Italia a Napoli contro l’Inghilterra: nella lista dei convocati del ct Mancini escluso Buongiorno

Italy-England: i convocati

This is the cast of the convocati: Portieri: Donnarumma, Falcone, Meret.

Defenders: Di Lorenzo, Toloi, Spinazzola, Darmian, Emerson Palmieri, Scalvini, Acerbi, Romagnoli.

Midfielder: Verratti, Jorginho, Pellegrini, Pessina, Cristante, Barella, Tonali.

Attackers: Gnonto, Scamacca, Berardi, Politano, Retegui.