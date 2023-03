It’s 2 new things cool for the iPhone with iOS 16.4

iOS 16.4, available for download on March 27, apporte plusieurs nouveautés aux iPhone et iPad. Les other sont assez dérisoires.

Soyons francs, the new iOS 16.4 and iPadOS 16.4, available from March 27th, are not going to be revolutionary. A few interesting things about the web apps, which are expected to be sent to the notifications — a new addition to the TikTok market, and an exclusion from the App Store). Le reste, comme le retour du nouveau protocole de l’application maisonthe extension of the detector of doubles aux photos partagées and the correction of bugs, n’a rien d’incroyable.

Instructions for the properties of the iPhone and iPad, which are new and depend on:

Il ya 21 nouveaux emojis

iOS 16.4 introduced the new emojis from the Unicode 15.0. Apple en compte 21, mais il y en a 31 en realité avec les déclinaisons de peau.

Les plus emblématiques de cette nouvelle génération sont les nouveaux cœurs (turquoise, gris et rose), la tête qui vibre et le logo Wi-Fi. On trouve also a meduse, a élan, a ne, des mains qui se tapent, a ile ou des maracas. The prochaine version (Unicode 16.0) sera devoilée en September, puis intégrée à a future mise à jour d’iOS.

Les nouveaux emojis d’iOS 16.4. // Source : Numerama

Les appels téléphoniques éliminent les bruits

On a presque tenace à l’oublier : the iPhone est un téléphone. La mise a jour 16.4, une fois n’est pas coutume, le rappelle. Pour la premiere fois depuis très long temps, Apple add a function to your application telephone.

Pensez à activer la fonction, ce n’est pas automatique. // Source : Numerama

Concrètement, quand vous êtes en ligne avec quelqu’un, par example dans le métro, un réglage d’isolation est désormais accessible depuis le center de controlle. Il permet de suppresser les bruits ambiants, pour ne conserver que la voix. An algorithm developed by Apple, and testing with the Apples FaceTime audio over long periods, s’occupe de rendre l’Appel plus agreeable for your correspondent.

Toutes les nouveautés d’iPadOS 16.4 (les nouveautés sont les memes sur iPhone, sans the Apple Pencil). // Source : Numerama

Voilà pour les grandes nouveautés d’iOS 16.4, puisque le reste n’est franchement pas interesting. The revolution attendra iOS 17, dont la date d’annonce ne devrait plus tarder (Apple communique généralement la date de son événement WWDC à la fin du mois de mars).

