News culture Jujutsu Kaisen : The season 2 fails the fans, it is abused with the teasing

Deux ans après la fin de la diffusion de la première saison, Jujutsu Kaisen aura droit à une seconde partie cette année. Mais alors que les fans font preuve d’une certaine impatience face au manque d’informations, le studio Mappa donne rendez-vous pour la diffusion d’un premier trailer.

Jujutsu Kaisen, the phenomenon of Shonen Jump

Alors que le manga a débuté sa parution en 2018, ”Jujutsu Kaisen” pourrait connaître sa fin cette année. C’est ce qu’exprimait son auteur, Gege Akutami, in a number du Weekly Shonen Jump. A decision tonnante compte tenu de la popularity de l’oeuvre qui compte pour le moment 22 volumes. Mais de l’autre côté, il faut se dire que le temps des longues séries comme Naruto uh bleach qui dépassent les soixante-dix tomes semble révolu, one piece étant an exception in the payment of the manga. Il sufit de voir le carton de Demon Slayer qui ne compte qu’une vingtaine de tomes pour s’en convaincre. Même chose pour My Hero Academia qui ne devrait pas dépasser la quarantine de tomes avant de connaître sa fin.

Fort heureusement, toutes ces oeuvres ont droit à une seconde vie grace à leur adaptation anime qui booste souvent les ventes du manga papier. Encore une fois, Demon Slayer est le meilleur example pour s’en convaincre. Mais alors que la première saison de Jujutsu Kaisen a été an immense carton, mettant the creation of Gege Akutami au rang des series les plus populares du Jump, la seconde saison se fait attendre. Tandis que sa diffusion est prévue pour cet été, ça y est, le studio Mappa en charge de l’animation commence enfin à communiquer dessus et donne rendez-vous pour la publication d’un premier trailer.

A season 2 qui se fait attendre

Alors que la saison 2 de Jujutsu Kaisen est prévue pour juillet, le premier trailer devrait être diffusé à l’occasion de l’Anime Japan le 25 mars, c’est-à-dire ce weekend. L’occasion pour Mappa de dévoiler les premières images de leur adaptation de cette suite tant attendue qui met en scène deux arcs très importants. Sans trop en révéler, la première partie sera consacree à des flash-backs sur le passé de Satoru Gojo, le popular sensei de Itadori, Nobara et Megumi. corn surtout, on aura droit ensuite au fameux Drame de Shibuya qui est surement le climax du manga qui mark vraiment un avant et un après dans l’oeuvre. Pour vous y preparer, on vous recommend chaudement de voir Jujutsu Kaisen 0 compte tenu de ce qu’il s’y passe. Dans all les cas, on a hate de découvrir ce trailer avant la diffusion de la saison 2 cet été.