Wagner-grunnlegger Jevgenij Prigozjin hevdet mandag at hans soldier hadde tatt kontroll over Bakhmut, og sendte ut bilder av at de heiste flagget på administrasjonsbygningen i byen.

Ukraina hevder på sin side at deres styrker holder stand i Bakhmut, hvor det har rast harde kamper i flere måneder.

FRONTLINJEN: Ukrainske soldater skyter mot russiske posisjoner fra en D-30 howitzer ved frontlinjen nær Bakhmut. Photo: Sergey Shestak/AFP.



Wagner-gruppen vil trolig prøve å styrke kontrollen over sentrum av byen ved å kjempe seg vestover gjennom de tettbebygde strøkene mot Khromove, skriver tankesmien Institute for the Study of War i sin rapport om utviklingen de siste dagene.

– Vi har situasjonen under kontroll, insisterer en ukrainsk soldat som har hjulpet sivile ut av Bakhmut.

HVILE: Ukrainske soldater tar en pause i Tsjasiv Jar etter å ha kjempet i Bakhmut. Photo: Evgeniy Maloletka/AP



Soldaten, som vil være anonymous, mener det ikke spiller noen rolle om administrasjonssenteret er tatt.

– Det betyr ikke at de har tatt byen, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Vanskelig å hjelpe sivile

De møter soldaten i byen Tsjasiv Jar, like vest for Bakhmut, sammen med sivile som de ukrainske styrkene har hjulpet ut.

Han forteller at styrkene i Bakhmut nå kjemper om byen bygning for bygning, og at de derfor ikke har fokus på evakuering.

Men de får ut de som kommer til dem og ber om hjelp.

EVAKUERT: Ljuba og Ljudmyla bærer ut poser med det lille av eiendeler de fikk med seg på flukten fra kampene i hjembyen Bakhmut. Photo: Genya Savilov/AFP.



De feaste av Bakhmuts 70,000 innbyggere har flyktet for lengst, men det anslås at mellom 1000 og 5000 mennesker er igjen i byen, som omtales som «krigens kjøttkvern» på grunn av de høye dødstallene i kampene her.

– Folk har blitt igjen med et håp om at det skulle gå bra, men sjansen for at hjemmene deres ikke skal rammes av kampene er liten, sier soldaten.

Situasjonen i byen har blitt stadig verre, og evakuering vanskeligere.

– Vi skulle dratt tidligere, sier Ljuba fortvilet.

FORTVILET: Situasjonen i Bakhmut er svært ille, forteller Ljuba etter å ha blitt hjulpet ut av ukrainske soldater. Photo: Genya Savilov/AFP.



Hun sier hun aldri kunne forestilt seg at situasjonen skulle bli så ille. Den siste tiden har hun gjemt seg i kjelleren, sammen med chihuahuaen sin Margot.

Da hun og noen få andre innbyggere ble fraktet ut av byen, hørte de en innkommende rakett suse over dem.

– Jeg dro, barna er igjen

Mange av de som nå evakueres, kommer innom lokalene til den frivillige organisasjonen Stay Safe i Kostyantynivka.

– Folk må hentes ut om natten, på grunn av de voldsomme kampene på dagtid. Og fienden, russerne, skyr ingenting. De skyter både mot sivile og militære, sier lederen for Stay Safe, Tetiana Sjerbak, til nyhetsbyrået AP.

In av de som var medi i den siste gruppen som er evakuert, er Ljudmyla. Hun forteller at hun har grått helt siden hun forlot Bakhmut.

GRÅTER: Ljudmyla klandrer seg selv for at sønnen og datteren hennes ikke kommer seg ut av Bakhmut. Photo: Vasilisa Stepanenko/AP



– Jeg må beklage til barna mine. Jeg har dratt, og de er igjen, sier hun fortvilet.

Sønnen og datteren bor i en annen del av byen enn henne, og de ukraniske soldatene kan ikke nå dem.

– Datteren min har sagt så mange ganger at vi må dra. Og jeg, en gammel tosk, var så bekymret for å reise fra leiligheten vår.

Først da en rakett traff leilighetsbygget deres, skjønte Ljudmila at de måtte flykte.

FLYKTET: Ljudmyla ville bli igjen i Bakhmut for å passe på leiligheten. Da en russisk rakett traff bygget, skjønte hun at også de måtte flykte fra byen. Photo: Genya Savilov/AFP



– Huset vårt brant og jeg og min mann løp ut på gaten, forteller hun.

Nå er de omsider i trygghet, mens barna er igjen i en av krigens verste kampsoner.

Drepte 30 russere

Bakhmut har fått en viktig symbolsk betydning i den over ett år lange krigen, og Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj sier de ikke vil gi opp kampen om byen.

– Fiend har ikke stanset angrepene i Bakhmut. Ukrainske styrker holder likevel stand på modig vis mens de slår ned utallige angrep fra fienden, skriver ledelsen i det ukrainske forsvaret i et Facebook-innlegg.

Soldaten i Tsjasiv Jar forteller til AFP at hans enhet nettopp har slått tilbake russerne fra området de kjemper i.

ØDELAGT: Bakhmut ligger i ruiner etter de harde kampene som har rast i flere måneder. Photo: Libkos/AP



– Fiend prøvde seg på en offensive, men de tapte. Rundt 30 russere ble drept, forteller han.

Han tror ikke russerne vil prøve seg på samme sted en gang til, men erkjenner at kampen kan bli vanskelig i andre områder i byen.

– Men om russerne skulle ta Bakhmut, så skal vi ta den tilbake, sier han.