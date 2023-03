Kristina Kvistad Hustad slutter i TV 2

– Jeg er så takknemlig for at jeg har gjort og alt jeg har lært, sier TV 2s Kristina Kvistad Hustad.

Den populære værmelderen har valgt å si opp jobben, og har sin siste sending i løpet av mai.

– Dette har vært en drømmejobb, og jeg har kost meg kjempemasse. Men nå trenger jeg nye utfordringer, forteller hun.

VÆRANKER: Kristina Kvistad Hustad har meldt været på TV 2 i over seks år. Photo: Private.



Hustad begynte i TV 2 i 2013 og har hatt flere roller i kanalen, blant annet som utegående reporter. Hun begynte som væranker i 2016.

Nå går hun videre til jobben som kommunikasjonsrådgiver og produsent i reklamebyrået Maverix.

– Veldig lei oss

– Vi er veldig lei oss for at Kristina har valgt å slutte i TV 2. Kristina har vært i TV 2 lenge, og spesielt de siste årene er hun blitt en profilert medarbeider i rollen som væranker, sier Silje Hovland, direktør for innholdsproduksjon i TV 2.

Hovland forteller at Hustad har vært svært dyktig i rollen sin, og veldig godt likt av seerne.

– Så dette var dårlig nytt for oss. Men vi ønsker selvsagt Kristina lykke til videre og skal gi henne en fin avslutning når den tid kommer, sier hun.

TRIST: Director for innholdsproduksjon i TV 2, Silje Hovland sier Hustad vil bli savnet. Photo: Truls Aagedal/ TV 2.



god minner

Hustad forteller at hun vil ha litt kjærlighetssorg når hun i mai forlater TV 2.

Gjennom de siste seks årene har hun vært med på mye.

Hustad husker særlig sommeren 2020. Da reiste hun rundt i hjemtraktene på Sunnmøre og meldte været direkte fra naturen.

– Det var den kjekkeste uken jeg har hatt på jobb. Jeg fikk møte folk og se hvor viktig været er for dem, sier Hustad.

Hustad forteller at det også var vanskelig å melde været i begynnelsen.

– Det mest utfordrende da jeg begynte var at jeg måtte pugge været hver dag. Det er mange som tror at vi har teleprompter, men det har vi ikke. Vi lærer oss det vi skal si snakker på hukommelsen.

Noen tabber har det også blitt gjennom årene.

– Den verste tabben var da et opptak gikk skeis. Jeg gjorde et opptak og sa feil. Vi tok et nytt opptak, men på lufta kom opptaket der jeg sa feil, forteller hun.