CD Projekt Red formed a new spin-off “Vedimaka”

That review would have been printed after the occasional masshtabov and the commerciously potentially pervious concept of The Witcher: Sirius. В настоящее время CD Projekt Red продолжает работать над формированием новой основы проекта.

Напомним, что над Sirius работает американская студия The Molasses Flood, которую CD Projekt приобрела в 2021 году. Известно, что в проекте преддая

Кроме того, согласно ряду вакансий CD Projekt Red, в Sirius будет несколько игровых режимов, включая кооперативный и PvE, система классов, различные враги и виды оружия, а также социальная активность.