Un electrochoc for « reveiller les nations democratiques » face a la China. Alors qu’Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen sont en route vers Pékin pour an official visite ce mardi 4 avril, un rapport published deux jours plus tot par un think tank australia Australian Strategic Policy Institute (ASPI) alert le monde entier sur « l’avance parfois stupéfiante » de la China in the sector de la recherche. L’ASPI estime, après avoir étudié les publications de recherche du monde entier parues entre 2018 et 2022, que la China a « jete les bases pour se positionner comme la première superpuissance scientific et technologique du monde ».

Et ce n’est pas tout. Le pays aurait pris une advance tout aussi impressionnante dans les secteurs de la defense, de la sécurité et de l’espace. La Chine a published énormément de papiers de recherche sur les moteurs d’avion avancés, les capacités de renseignement futures, l’intelligence artificielle et les drones. Selon les auteurs qui ont analyzed the publications de recherche parues entre 2018 et 2022, l’empire du milieu domine 37 secteurs sur les 44 technologies clés, allant de l’intelligence artificielle à la robotique avancée en passant par les communications quantiques. Seuls sept other sons dominées par les États-Unis.

La France listée dans le sector de l’energie atomique

Selon le rapport, la Chine aurait also pris de l’adance dans la cryptography post-quantique, a technology used to secure les communications en ligne, mais also la 5G et la 6G. Seuls domaines où les États-Unis restent en tête, la conception et le développement de semi-conducteurs avancés, le calcul à haute performance, la conception et la fabrication de circuits intégrés avancés, l’informatique quantique, ainsi que les vaccins et les contre -mesures medicales.

Après la China et les États-Unis, les pays qui produisent le plus d’articles scientifiques sont l’Inde et le Royaume-Uni. Suivent la Corée du Sud, l’Allemagne, l’Australie, l’Italie et le Japan. Ne cherchez pas, la France n’est listée que dans le secteur de l’énergie nucléaire et la management des déchets radioactifs. Et meme si cette suprématie de la China dans les publications scientifiques est à relativiser – le Financial Times a révélé, le 28 mars dernier, l’existence d’usines à articles scientifiques chinois – des entreprises payées pour fabriquer de toute pièce des études scientifiques qui ondent la recherche – les secteurs concernés sont révélateurs. Car si l’avance de Pékin en matière de recherche ne se traduit pas pour l’instant par une supériorité technologique, la Chine sera, demain, la première puissance scientifique et technologique du monde, alerte l’ASPI.

Plus investments in R&D and collaboration between democratic nations

Il sagit d’un « Signal d’alarme pour les nations democratiques, qui doivent rapidement before des mesures stratégiques en matière de technologies critiques », écrivent les auteurs du rapport. Les scientifiques appeal les pays democratiques à collaborator davantage et à investir dans la R&D et les chercheurs. Ils préconisent toute a list d’actions à mener, comme la mise en place de visas technologiques à destination des chercheurs, l’octroi de subsidies et la mise en place de bourses spécialisées pour les secteurs considered comme essentials.

À lire also: Entre les États-Unis et la Chine, la guerre des cables internet est declared

It is also recommended « Five Eyes » – the alliance of services for renseignement des États-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni, le Canada and la New Zélande – de created a center d’analyse des renseignements axé sur la China et la technologie – en ajoutant le Japan. Le rapport se veut comme un signal d’alerte qui reste optimiste, estimant que ” si nous combinons toutes nos forces, nous garderons une longueur d’avance dans de nombreux domaines technologiques ».

sources :



Report de l’Aspi