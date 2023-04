Le PSVR 2 de Sony is ready in a train de faire and a big flop ?

The new case de realité virtual for the PlayStation 5 a été launched il ya un mois, et on espère que Sony n’avait pas trop misé dessus pour gagner beaucoup d’argent. D’après des projections, l’accessory VR est très loin de se qualifier as best seller. Bien au contraire…

Les joueurs ne se sont visiblement pas précipités sur le PSVR 2, le new casque de réalité virtual de Sony destiné à la PlayStation 5. Des projections de vente d’IDC indiquent que l’appareil s’est vendu à 270,000 units depuis son lancement, le 22 fevrier dernier. Seulement, pourrait-on ajouter… D’après la rumeur, Sony aurait commandé 2 millions de PSVR 2 pour son lancement, un cipher ensuite divisé par deux. L’objectif du constructeur serait d’écouler 1.5 million de boîtes entre ce mois d’avril et mars 2024. Il faut toutefois noter que l’entreprise a démenti ces volumes.

Moins de 300,000 units sold

Au vu de l’enthousiasme modeste suscité par le PSVR 2, Sony sera de toute façon très loin des résultats espérés. The casque est pourtant une merveille de technologie, bien superior à son prédécesseur: il offer de très bonnes experiences d’immersion dans des jeux spécialement conçus. C’est pendant, peut-être, un des problems rencontrés par ce produit : les jeux du premier PSVR ne sont pas compatibles, ce qui prive la new generation d’une belle collection de titres.

Surtout, ce qui semble coincer le plus, c’est le prix du PSVR 2. à 599,99 €, c’est a périphérique qui n’est pas donné ! Surtout qu’il faut ajouter le prix de la console, car les deux vont de pair. The analysts appealed to Sony to lower the price of the case, and to the margin : « Je pense qu’une baisse de prix sur le PSVR 2 est necessaire pour éviter une catastrophe complete à ce new product », Explicit Francisco Jeronimo d’IDC. Pour redresser la barre, Sony devra also faire un gros effort sur les jeux. Le lancement a été assez riche en nouveautés, notamment ce convaincant spin-off d’horizon qui vaut le coup en realité virtual. Est-ce que l’adaptation d’une franchise majeure de Sony pourrait sauver les furniture ?

The premiere version of PSVR sortie en 2016 n’avait pas connu un très gros démarrage non plus, il lui a fallu 6 mois pour atteindre le million d’unités vendues. Mais en fin de carrière, le compteur du casque en était à 5 millions. Le PSVR 2 sera-t-il capable d’en faire autant ?

Ce lancement du nouveau model est intervenu dans a marché difficult pour la realité virtual. Le metavers ne fait plus recette tandis que la hype pour cette technology semble un little passée de mode. Heureusement pour Sony, le constructeur pourra se consoler avec les chiffres de vente de la PS5 qui n’auraient jamais été aussi bonnes qu’en février, selon des analystes.