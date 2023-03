LIVE Viareggio, Torino-Monterosi 3-0: the chronicle in direct – Toro.it

Ottavi di finale del Torneo di Viareggio: Torino-Monterosi, diretta, tabellino e aggiornamenti della partita dell’Under 18 di Asta

Ottavi di finale del Torneo di Viareggio. Torino-Monterosi is the sfida that will see and granata di Antonino Asta protagonist. L’Under 18 è la squadra che quest’anno partecipa alla historica manifestazione: nel girone eliminatorio, il Toro has vino il own raggruppamento davanti a Pontedera, Don Torcuato e Apia Leichhardt, pescando il Monterosi, secondo nel girone vinto a punteggio pieno dalla Fiorentina . Followed in diretta Torino-Monterosi su Toro.it.

Viareggio, Torino-Monterosi: la diretta

CLICK HERE TO ADD TO THE DIRECT DEL VIAREGGIO TORINO-MONTEROSI

15 ′ Il Torino scores also the fourth goal, this time with Gabellini

10 ′ Il gol: Angolo di Giovannini, Barzago prolunga di testa sul secondo palo dove arriva Galea che segna il 3-0

10′ GOOOOOOOLLL del Toro. Stavolta Segna Gallea

3 ′ Il gol: Gaj affonda sulla destra e serve al centro dell’area Corona che segna

2 ′ GOOOOOOLLLLL del Toro. He has signed an anchor Corona !!!

1′ Beginning of the second tempo

SECOND TIME

45 ′ Finish the first time, Torino ahead of Monterosi 1-0

44 ′ Cross of Crown. Bel colpo di testa dell’attaccante che viene deviato sul montante dal portiere avversario

39 ′ Toro vicino subito al raddoppio with Vaiarelli

36 ′ The goal: Roszak’s lateral rim that immediately found Corona, the attacker if he turns and segna

35′ GOOOOOLLLLL from Corona. Il Torino passes ahead!

32′ Iacovoni goes via sulla sinistra and crosses in the area for Vaiarelli the cui conclusione comes però parata da Moretti

14′ The big cousin occasioned by the game is due to Corona that comes well imbeccato of Moretti, the attacker if he flies towards the door of his conclusion is respinta by Moretti

1′ Start the game

COUSIN TIME

Viareggio, Torino-Monterosi 3-0: the tabellino

reti: pt 35′ Crown, st 2′ Crown, 10′ Gallea

Turin: Servalli, Gaj, Gallea, Corona, Barzago, Azizi, Rettore, Roszak, Vaiarelli, Giovannini, Iacovoni. availablee: Brezzo, Hennaux, Dalla Vecchia, Ceschin, De Marco, Ceica, Gabellini, Perciun, Marchioro, Maset, Makadji, Capac. Allenator: Pole.

Monterosi: Moretti, A. Romano, Montebove, Di Lelio, Bonomo, Ferreri, Soddu, Boncori, Metawie, A. Romano, De Maio. available: Malatesti, Tamantini, Rossi, Fasciani, Arcangeli, Cataldi, Fiocco, Oriano, Pierguidi, Danca, Checcacci, Mola, Molinaro, Gaudio, Graziani. Allenatore: Surrender.

Viareggio, Torino-Monterosi: the pre-match

pray 14.30 Manca around mezz’ora al fischio d’inizio di Torino-Monterosi, valid for the ottavi della Viareggio Cup. Già rese note le formazioni ufficiali: nell’undici di Asta ci sono anche alcuni dei giocatori “in prestito” per il torneo.

Viareggio, Torino-Monterosi: dove vederla on tv and streaming

For Torino-Monterosi, a direct tv or a direct streaming is not planned: the updates in real time will not be available on Toro.it.

Viareggio, Torino-Monterosi: the official formation

