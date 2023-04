Logitech lance a new code promo sur toute sa game gaming !

Lorsque l’on cherche à s’offrir un nouveau clavier, une nouvelle souris ou même un casque gamer, le premier reflexe que beaucoup ont serait de se tourner vers Logitech. La marque suisse proposes en effet du très bon material calibré pour le jeu vidéo à un prix raisonnable.

Profit from the code promo LOGISPRING on the Logitech site

Fondée en 1981, the brand is best for ses souris, pianos, webcams, haut-parleurs, casques audio, controllers de jeu et autres accessoires technologiques. The products of Logitech are used by millions of people across the world, so it is necessary for the activities of professionals or people. The mark is distinguished by the quality and the reliability of its products, but also by the engagement in favor of durable development.

Avec le code promo LOGISPRING for l’achat d’au moins 2 articles, et ce jusqu’au 16 avril, vous pouvez obtenir la remise suivante :

20€ from return to 120€ from agate

50€ from return of 250€ from agate

Note that the code is valid in France and also in Belgium and Switzerland!

The souris gamer Logitech 502 X : l’un de nos plus gros coup de coeur sur le site