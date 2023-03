Merci au Demineur pour la Xbox

Les joueurs peuvent remercier le Démineur pour la Xbox… Même si le jeu diabolique de Windows n’a pas été porté sur la console à l’origine ! Mais c’est en partie grace à lui que Microsoft s’est lancé sur ce marché.

Qu’allait faire Microsoft sur le marché de la console de jeu vidéo ? En 2001, au lancement de la Xbox, le secteur était dominé par Nintendo et par Sony (Sega est devenu simple éditeur de jeux à partir de cette année) et bien que les consoles represent déjà un marché conséquent, beaucoup estimaient encore que ces appareils étaient des jouets. Voir l’éditeur de Windows débarquer avec un produit dédié était donc particulièrement étonnant.

Bill Gates complete accro

Au be meme de l’entreprise, le skepticisme était au rendez-vous. Ce d’autant que Microsoft n’avait pas vraiment d’expérience matérielle à l’époque. Mais la Xbox a fini par tracer sa route, même s’il a fallu beaucoup d’opiniâtreté de the part de l’éditeur : the Xbox originale, vendue 299 $, coûtait en realité 425 $ à produire ! Microsoft a perdu 4 billions de dollars sur ce model. Les choses ont heureusement évolué dans le bon sens, meme si la vente de la console en elle-meme ne rapporte pas énormément. C’est grace aux jeux que l’activité est profitable.

Si la Xbox est devenue aujourd’hui une place forte du jeu vidéo, c’est grace… au demineur. Le casse-tête bien connu des utilisateurs de Windows a fini par convaincre Bill Gates qu’un jeu n’était pas forced destiné à des enfants. Et pour cause: le demineur a conquis les bureaux de Microsoft dans les années 90. Le fondateur de la société lui-même en était complètement accro, il a même dû le retirer de son PC parce qu’il passait trop de temps à y jouer, selon ArsTechnica !

Melinda French, la petite amie de Bill Gates à l’époque (elle deviendra sa femme par la suite, les deux se sont séparés depuis), avait même demandé par e-mail aux équipes de Microsoft de ne pas le laisser jouer au demineur sur leurs ordinateurs… L’anecdote montre bien qu’un jeu pouvait se montrer addictif, y compris auprès du plus productif des employés.

Other jeux Windows, à l’image du solitaire bien sûr, mais aussi reverse ou encore Flight Simulator, ont demontre que les jeux vidéo avaient cette capacité d’attirer non seulement les plus jeunes, mais aussi les adultes. De quoi convaincre Bill Gates que malgre les apparences, Microsoft avait une légitimité pour se lancer dans la course aux consoles.

Ce n’est pas le demineur qui a sauvé la Xbox, mais un certain Halo ! Le FPS de Bungie, revolutionary for the époque, allowed to the console de véritablement décoller, poussant meme Microsoft à acquérir le studio. The franchise a vendu plus de 80 millions de copies depuis.