Microsoft advertisement Copilot, l’IA qui va all changer sur Word, Excel, Outlook et PowerPoint

Microsoft vient de presented a small revolution in an integrated way to ses logiciels de productivité and a new functionnalité dopée à l’IA called “Copilot”. One chose est certaine, vous n’allez plus jamais utiliser la suite Microsoft 365 de la même manière.

In an interview accordée à Bloomberg, Satya Nadella a donné the vision de Microsoft pour Office, qui est maintenant intégré à Microsoft 365. Dans « les mois à venir », Word, PowerPoint, Teams, Excel et Outlook seront mis à jour avec les dernières Technologies d’OpenAI, dans laquelle Microsoft va investir 10 billions, pour intégrer Copilot, a new assistant virtual base sur l’IA.

The “prochaine grande étape” for Microsoft

Ce sont les mots utilisés par Satya Nadella qui advertisement que son entreprise va intégrer cette technologie “Auxiliary equipment to use tout le monde tous les jours au travail”. L’objectif est « d’aider les gens à créer un excellent content, d’excellents documents, de superbes presentations PowerPoint, ainsi que des tâches avancées telles que des analyzes sophistiquées utilisant des requêtes en langage naturel ».

For functionner, Microsoft 365 Copilot combine three technologies :

Les applications Microsoft 365 que vous connaissez déjà (Word, Teams, PowerPoint, Excel and Outlook). The “Microsoft Graph” which represents your content and the context in which it is partage. Cela peut comprendre vos emails, documents, réunions, conversations, calendars, etc. A “Large model of language” (LLM) is a motor of creation that can be analyzed and produced by texts that can be read by people (pauvres) that are human. C’est exactement ce que fait ChatGPT ou le nouveau chat de Bing.

« Des assistants alimentés par l’IA appelés Copilots seront en mesure de générer des documents entiers, des emails et des diapositives à partir des connaissances que le logiciel a acquises en numérisant des fichiers d’entreprise et en écoutant des conférences téléphoniques. The technology has made its debut in the present, and Microsoft has tested it with 20 companies, not in the Fortune 500 (which is a waste of time). » – Satya Nadella, PDG de Microsoft

All commenced with a demand of your part (un “promptly”) in an application. Copilot se charge alors de traiter cette demande en la passant à la moulinette de vos contenus et de your contexte de travail pour la rendre la plus pertinente possible.

Une fois traitée et “améliorée”, cette demande est transmise au model de language qui peut retraiter l’information en allant chercher des informations complémentaires dans vos données. Tout cela passe par filtre supplémentaire pour s’assurer que l’IA respecte les règles d’éthiques et de sécurité mises en place par Microsoft.

Enfin, la réponse revient ver l’application que vous utilisez et la commande s’execute. All the processus que nous venons de vous décrire ne prend évidemment que quelques secondes, comme vous pouvez le voir ci-dessous avec les exemples donnés par Microsoft sur Word ou encore PowerPoint. For your comment of other examples applied to Excel, Outlook or other teams, rendez-vous sur la chaine YouTube de Microsoft.

« Business Chat », the other way of using Microsoft 365 Copilot

In addition to the integration of the Copilot in the Microsoft 365 applications, the enterprise is presented as a “new experience” called “Business Chat”. À la manière de ChatGPT ou du nouveau Bing, il s’agit d’un agent conversationnel qui use a model de language base pour répondre à vos requests de manière naturelle, mais directement intégré à Microsoft Teams.

Il s’agit ni plus ni moins que d’un assistant virtual professionnel qui use l’intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir sur la video ci-dessous, il est en mesure de répondre à vos demandes en analyzer vos emails, calendriers, etc. pour vous générer des réponses pertinentes et en regroupant les different resources dont vous avez besoin.

« Copilot mark a nouvelle ère informatique qui transformera foundation notre façon de travailler » explicitly fièrement Microsoft.

