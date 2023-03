Netflix : Un documentaire effrayant sur les coulisses du site pour adulte le plus polemique au monde

Netflix diffuse a nouveau documentaire à succès, dédié à l’un des sites pour adulte les plus importants du monde.

REVIEW ATTENTION, with the article traite d’un documentaire dédie à un site réservé aux adultes. Certain des themes abordés ci-dessous pourraient choquer une audience non-avertie.

Le dernier documentaire en date de Netflix dédie au géant de l’industrie pornographique PornHub rencontre un grand succès sur la plateforme de streaming.

sommaire A nouveau documentaire à succès sur Netflix

Précarité et exploitation, chez les amateurs comme chez les pros ?

Les dérives d’un autre géant du Web

Netflix propose regulation des documentaires très bien produits, plus ou moins pertinents mais presque toujours avec a mise en scene de qualité. Qu’il s’agisse de documentaires dédiés à des tueurs en série, à des scandales polllitiques, à des faits et des personnages historiques, aux réseaux sociaux, au réchauffement climatique, tous les sujets moderns et plus classiques, subversifs et plus consensuels, sont abordés. Le dernier documentaire à gros succès de la plateforme de streaming s’attaque à un sujet déjà abordé par d’other docs Netflix auparavant : l’industrie du sexe et les sites pour adulte. En l’occurence, le documentaire est initial PornHub : Gros plan sur le géant du sexeor Money Shot : The PornHub Story en VO.

Au travers d’entretiens avec des actors, des militants et d’anciens employés, ce documentaire propose an immersion au heart des succès et des scandales de PornHub.

Synopsis of the documentaire “PornHub : Gross plan sur le géant du sexe” sur Netlix.

update sixieme film le plus regardé en France sur Netflix, le documentaire dédie à PornHub est d’ores et déjà un succès pour Netflix. La plateforme s’était dejà attached au milieu dans de precédents docusas Hot Girls Wanted in 2015 and as a suite in 2017, dédiés aux methods de recrutement douteuses du porno “amateur”, mais ce qui change ici c’est la cible. PornHub is a video host, or you can find out “pro” as “l’amateur”. Surtout, c’est le deuxième plus gros hébergeur du monde in the category of sites pour adulte, et en quelques années c’est devenu un veritable phenomenon de société connu d’une majorité d’internautes. Un site qui Brasse un argent to consideryielding quelques personnes richesCorn créant also beaucoup de précarité par son modele économique.

Les dérives d’un autre géant du Web

Netflix s’attaque également aux Problems sociaux que peuvent créer ces siteset notamment via des pratiques telles que le revenge porn. PornHub is on the web au meme titre que Google, Facebook, Twitter et autres, et comme partout on the Internet, rien ne disparait jamais vraiment. Le documentaire fait ainsi un historique du site, depuis sa creation at a university canadienneto son rachat par le très controversé MindGeekjusqu’à son statut de gigantic quasi-intouchable aujourd’hui. Au cours de cette retrospective, on découvre ou redécouvre les scandales, les affaires judiciaires, et les pratiques – parfois simplement immorales, parfois criminelles – des actors du milieu, qui ont su profit de l’explosion des visites du site. Des publicités cachant des malwares aux diffusions de vidéos de viols, le site a souvent vu ses methods douteuses mises en lumière in the rubrique “faits divers”. Et malgré le “ménage” fait sur le site il ya quelques années, il est toujours loin de faire l’unanimité, même au be de son industrie où les acteurs et actrices sont parfois carrément exploités. Tous ces problems structures et bien d’autres sont à découvrir dans ce documentaire related to the exceptionnelle histoire du site.

PornHub : Large plan on the géant du sexe est available des maintenant sur Netflix.