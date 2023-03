On a test of Pass Warner on Prime Video: a catalog rich in a media interface

A new service de SVOD is available in France: integrated with Amazon Prime Video, the Pass Warner replaces OCS for the contents of HBO. The catalog is also good, but the ergonomics of Prime Video remain unproblematic.

Le debut d’année 2023 a encore connu un seisme sur le marché de la SVOD : le gros contrat qui liait OCS à HBO a pris fin, et de nombreux contenus ont disparu du jour au lendemain en quête d’une nouvelle maison, voire d ‘un nouveau service. C’est helas la deuxième solution qui a été retenue: le Pass Warner est available depuis le 16 March 2023, uniquement via la plateforme Amazon Prime Video.

For Amazon, l’aubaine était trop belle pour être manquée : le Pass Warner réunit à la fois les contenus forts de HBO et les programs de Warner Bros.. En all, ce sont « 12 chains de Warner Bros. Discovery » This is what is proposed for €9.99 per month (in addition to the Amazon Prime subscription). Des series, des films, du sport (Eurosport) : le Pass Warner apparaît comme a pièce de plus pour competitor Canal+, qui propose a variété also étendue, plutôt que Netflix, Disney+ et Paramount+. C’est la corde qui manque à l’arc d’Amazon Prime Video pour changer de category.

On an essay from the Pass Warner and on pourrait le résumer ainsi: a catalog prometteur perdu dans an interface dépassée.

Amazon Prime Video reste la pire interface de SVOD

Premier point à savoir et il n’est pas anodin : le Pass Warner n’est pas une application autonomous. Il s’agit d’une nouvelle Channel de la plateforme Amazon Prime Video, accessible à partir du moment où on est titulaire dudit Pass (comme c’est le cas pour les matches de Ligue 1). Consequently, the interface is the same as for Amazon Prime Video. C’est-à-dire : terriblement à la traîne face à la concurrence, malgré une refonte visual datant d’il ya quelques mois.

The ergonomics of the service remain problematic. Par example, on ne comprend pas pourquoi, quand on lance l’épisode 1 de la saison 1 de game of Thrones, revenir en arrière nous remet sur l’épisode 1 de la saison… 8 (alors qu’on ne l’a jamais lancé). Des bizarreries comme celles-là, il y en a plein. Pourquoi, quand on clique sur PerryMasonon nous suggests bien de demarrer par la saison 1 alors que c’est la saison 3 qui s’affiche en premier sur Successions…

Heureusement, il ya un onglet “Abonnement” avec a bulle Pass Warner permettant de ne retrouver que des contenus exclusifs (pas de mélange avec Amazon Prime Video). Sure page, on retrospective an interface designed for Disney+ and Paramount+, with claire categories, ranges by category and/or universe. En revanche, le Pass Warner preferred met en avant les programs les plus regardés plutôt que de nous aider à retrouver plus vite les séries en cours de lecture. Pour cela, il faut returner à la page d’accueil d’Amazon Prime Video, où on retrouvera le bandeau « Continuez à regarder ». Bref, la navigation reste chaotique et il vaut mieux connaître le content qu’on veut regarder afin d’éviter au maximum les manipulations hasardeuses.

De la 4K oui, mais à faible dose

On attending the Pass Warner on the terrain of the quality of vision. À l’heure où Disney+, Apple TV+ or encore Netflix sont déjà à la pointe pour l’image (4K et HDR Dolby Vision) comme le son (Dolby Atmos), Amazon Prime Video continue de souffler le chaud et le froid. The contents of HBO and Pass Warner available in 4K HDR (with Dolby Vision) are comptent on the doigts d’une main : game of Thrones, House of the Dragon etc The Last of Us.

Pour sa defense, le Pass Warner est l’opportunité de regarder les series de l’univers Game of Thrones dans des conditions enfin acceptables. Quand on se souvient de la compression honteuse de la plateforme OCS, on ne boudera pas notre plaisir (rien que l’introduction de Game of Thrones est très jolie, malgré une photographie sombre). In revenge, the Dolby Atmos remains and fantasies, sin and an argument reserved in physical format (the Blu-ray UHD of the season 8 de game of Thrones propose you Dolby Atmos).

Faut-il laugher €9.99 for the Pass Warner ?

On the paper, dépenser 9,99 € for retrouver tout ou partie du catalog HBO disparu de OCS il ya quelques semaines paraît acceptable. Déjà : OCS est plus cher (€10.99). Ensuite : le Pass Warner a d’other contenus en réserve, meme si certains ne seront ajoutés que dans quelques semaines (Eurosport, TCM Cinéma, Cartoon Network). Parmi les autres contenus forts à retenir, on peut citer Rick and Morty or le design anime culte Batman. Le lancement se fait en douceur, mais le catalog HBO seul constitue un argument imparable pour les fans de séries.

Il faut quand meme rappeler que 9.99 € n’est pas le vrai prix du Pass Warner (astuce : le premier mois est gratuit). It is worth the €6.99 demand from Amazon for Prime (or €69.90 for an). Ce qui donne une facture mensuelle finale de 16.98 €. On arrive then in the memes strates que Canal+ (22.99 €) and Netflix Premium (17.99 €). Le duo Amazon Prime Video + Pass Warner n’a pas à rougir en termes de content, mais souffre de la comparison en matière d’expérience utilisateur (4K trop rare, ergonomics à revoir). Des défauts qu’il va falloir accepter si vous ne jurez que par les series HBO.

Enfin, où sont les films ? Pour le lancement, le Pass Warner n’ajoute que des séries à la bibliothèque Amazon Prime Vidéo — ce qui peut s’avérer rédhibitoire si on privilégie le Septième Art. Ce point finira par être gommé, mais il mérite d’être signalé.

