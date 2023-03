News jeu Only the PS5 arrives on the Xbox and in the Game Pass, so the date of sorting

Ghostwire Tokyo est sorti il ​​ya environ un an sur PC et du côté des consoles de salon, c’était une exclusive PlayStation 5. Néanmoins, le vent tourne et nous avons enfin la confirmation de son arrivée sur la machine de Microsoft.

Capitale fantôme

Alors que l’on apprenait il ya quelques jours seulement que Shinji Mikami, illustre creator de la saga The Evil Within (et plus anciennement de Resident Evil et Devil May Cry chez Capcom) quittait Tango Gameworks, studio dont il est le fondateur, il se find out that you have to wait until the end of the day in the actuality. It’s title, it’s Ghostwire Tokyo and the original assortment on PC and PlayStation 5 is 25 March, sous l’égide de Bethesda.

Seulement voilà, Bethesda appartient depuis quelque temps à Microsoft et si le contract avec Sony a été honoré dans les règles, le géant américain souhaite désormais rapatrier sur Xbox ce qui lui revient finalement de droit. On apprend donc officially que Ghostwire Tokyo sortira sur Xbox Series le 12 avril prochain et sera directement dans l’iconique Xbox Game Pass (also sera dans le PC Game Pass). Et il ne viendra pas les mains vides.

Une mise a jour gratuite pour tout le monde

Bien décidé à faire parler de lui de nouveau, ce titre d’action à l’univers singulier viendra aussi densifier son contenu With a new mise à jour le 12 avril prochain, qui sera also deployed gratuitement pour les joueurs PS5 et PC. Celle-ci se nomme “Le Fil de l’araignée” et apportera les nouveautés suivantes :

The new fashion of jeu “Le Fil de l’araignée” : dans ce nouveau mode, le joueur va devoir parcourir 30 niveaux parmi 120 et en atdre la fin. S’il réussit, il pourra mettre la main des compétences et de la monnaie à dépenser dans des améliorations.

dans ce nouveau mode, le joueur va devoir parcourir 30 niveaux parmi 120 et en atdre la fin. S’il réussit, il pourra mettre la main des compétences et de la monnaie à dépenser dans des améliorations. De new zones and missions to explorer , dont la zone du college. It is only tout simplement des quêtes supplémentaires avec des endroits inédits, qui permettront d’en apprendre plus sur l’univers.

, dont la zone du college. It is only tout simplement des quêtes supplémentaires avec des endroits inédits, qui permettront d’en apprendre plus sur l’univers. Des cinématiques inédites for the history of fashion

for the history of fashion De nouveaux ennemis comme Regard, un Visiteur invisible et silencieux, ou Châtiment, un Visiteur particulièrement rapidly.

comme Regard, un Visiteur invisible et silencieux, ou Châtiment, un Visiteur particulièrement rapidly. De nouvelles compétences : le hero Akito recevra de nouveaux pouvoirs comme la Charge ou la Contre-attaque dévastatrice, qui serviront notamment à affronter les nouveaux ennemis ci-dessus.

: le hero Akito recevra de nouveaux pouvoirs comme la Charge ou la Contre-attaque dévastatrice, qui serviront notamment à affronter les nouveaux ennemis ci-dessus. Un fashion photo

Rendez-vous le 12 avril prochain, donc.