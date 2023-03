Orange vous offer 6 months of subscription to Netflix

(Deal du Jour) Le partage de compte Netflix avec vos amis et la moitié de votre famille, c’est bientôt terminé. Pas de problem, Orange vous offer six months of subscription to Netflix with ses forfaits fiber Livebox Fiber Up et Max.

C’est quoi, cette offer d’Orange with Netflix included?

The subscriptions to Livebox Up Fiber and Livebox Max Fiber are respectively at price of €31.99 and €36.99 per month, with an engagement d’un mois. Passé les 12 premieres mois, ils reviennent at leur prix normal de 49,99 € and 54,99 € par mois, mais vous pourrez les résilier.

At this moment, six months’ subscription to the Netflix standard is offered on simple demand. Il offer l’acces à deux écrans à la fois, en qualité haute definition. Passé ces six months gratuits, the subscription pass at 13.49 € par mois, mais vous aurez, the other way, the possibility of résilier. Cette offer est available jusqu’au 5 April 2023.

C’est quoi, cette offer Netflix with Orange ?

C’est de plus en plus concrete, Netflix va très prochainement empêcher le partage des comptes. The plateforme de streaming advertisement deployer ses nouvelles mesures à partir de fin mars. Plusieurs critères seront utilisés pour vous empêcher de partager ou d’utiliser le compte d’un proche : your IP address, the identifier of your appareil and the activity of your compte. Pour ne pas arrêter votre série en cours, ou profiter des prochains contenus prévus par le géant du streaming, les six mois offers tombent à point nommé.

Alors que le Pass Warner vient d’arriver sur Prime Video, Netflix va devoir redoubler d’efforts pour garder son public et en attirer un nouveau. The selected series and films will arrive in 2023 and the competition will be poor, the format of the streaming will remain and one of the most interesting. Le film extraction 2la suite du film Tyler Rakeécrit par les frères Russo (Avengers: Endgame) semble bien parti pour être un gros moment de cinéma d’action. Le tres attendu the killers de David Fincher promet lui d’être un excellent thriller, tandis que Damselwith the actress Millie Bobby Brown, (StrangerThings) s’annonce comme la série B fantastique décomplexée.

Level series, l’adaptation du manga onepiece, prévue pour cette année, fait peur autant qu’elle attise la curiosité. Côté science-fiction, c’est David Benioff et DB Weiss, les showrunners de game of Thronesqui se charged d’adapter Le problem a trois corpsroman de SF fleuve de l’auteur chinois Liu Cixin.

Les forfait Up et Max are not compatibles with the offer Netflix // Source : Orange

Que proposed ces Livebox Fiber d’Orange ?

The subscription Livebox Up Fiber offers a connection fiber optique jusqu’à 2 Go en réception et 600 Mo en envoi, avec la Livebox 5 et le Répéteur Wifi 6. The subscription Livebox Max Fiber propose quant à lui a connection fiber optique jusqu’ à 2 Go in reception and 800 months in advance, with Livebox 6 and on Wi-Fi intelligent. Les deux forfaits s’accompaniment, on request, you decoder Ultra HD 4K, requires the required activation de 40 €. Pour comparer les offers d’Orange avec d’other operators, consultez notre guide des meilleurs forfaits en 2023.

Toujours sur demande, les forfaits Livebox Up Fiber et Livebox Max Fiber incluent un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi 6, pour 10 € de plus. Enfin, une ligne téléphonique sera ouverte, avec les classiques appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 110 pays.

Pour aller plus loin avec les offers internet du moment

👉 On said comment Netflix va empêcher le partage de comptes

👉 Discover the new films and series on Netflix in March 2023

Do you want to know how much you know about the mobility of your home, the electrical goods in the UAE ? Subscribing to the maintenance of our newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.