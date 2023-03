Pour son anniversaire, the Steam Deck is sold!

C’est la première fois depuis la sortie du Steam Deck que le PC hybride est en promotions, profitez-en !

Les fans de tech et de hardware ont peut-être déjà remarqué qu’aujourd’hui est un jour particulier. En effet, il ya un an all pile sortait le Steam Deck, le PC/console hybride de Valve qui permet d’emporter sa bibliothèque Steam partout. Cette bougie est d’autant plus plaisante à prompter que Valve est capable of de le faire avec all un tas de produits en stock, et des soldes exceptionnelles.

Si vous avez toujours voulu mettre la main sur le Steam Deck, c’est donc le moment ou jamais de le faire. pendant une semaine, jusqu’au 23 March at 18h, you may benefit from -10% on the prix total de la machine, quel que soit le modèle commandé. Voici un rapide rappel des 3 appareils actual en vente :

Steam Deck 64 Go eMMC : €377.10 from €419

Steam Deck 256 Go SSD NVMe : €494.10 from €549

Steam Deck 512 Go SSD NVMe : €611.10 from €679

Pour le modèle le plus puissant, qui est also le plus convoité par les gamers, la réduction vous fait donc économiser près de 70€, une somme qui pourrait ensuite servir à vous offer le jeu de vos rêves. C’est d’autant plus pertinent que les soldes de printemps de Steam commencent également aujourd’hui, de nombreuses pépites se retrouvent donc à prix réduit. Si vous n’arrivez pas à faire votre choix, voici les 5 incontournables qu’on vous recommande.

Le délai de livraison est lui toujours fixé entre 1 et 2 semaines et ce depuis que Valve a réglé ses soucis de production.

Des nouvelles de la suite ?

On l’évoquait il ya peu, le Steam Deck ne devrait pas avoir de version pro d’ici les prochaines années. The machine étant encore toute jeune, Valve se concentrate sur l’amélioration de son model actuel avant de penser à advertiser une quelconque suite. For autant, you will want to read about it on an OLED version of the Steam Deck, tout it as a Nintendo Switch that you can use on a Nintendo Switch.

Toutefois, cette demande semble bien plus compliquée que prévue aux yeux des concepteurs. The designer of the Steam Deck Pierre-Loup Griffais explicitly d’ailleurs dans un entrétien accordé à PC Gamer que l’entreprise “Comprend the limits of the current technology of the Steam Deck in termes d’écran. Nous voulons also qu’il soit meilleur. Nous studies toutes les possibilities.”

visibility, replace an écran on a machine also small possède son lot de défis. Il continue :

“Je pense que les gens considered les choses comme a version incrémentale et supposent qu’il s’agit d’une modification facile. Mais en realité, l’écran est au cœur de l’appareil. En fait, tout est architecturé autour de lui lorsqu’il s’agit d’un appareil aussi petit. Je ne pense pas que nous négligeons quoi que ce soit. Mais l’idée qu’il suffirait d’insérer un new écran pour que all soit terminé est irréalisable.“