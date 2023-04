Promo LEGO : les joueurs PS5 aux anges avec ce set research and promotion !

Horizon fait partie des franchises les plus appréciées de l’univers PlayStation et ça, LEGO l’a bien compris avec ce set qui reprend une créature emblématique, le grand cou. En plus, il ya meme une promotion.

Un LEGO Horizon Forbidden West en réduction, c’est possible !

Entre God of War, Gran Turismo, Ratchet & Clank, The Last of Us or also Ghost of Tsushima, the public PlayStation a le droit de ne plus savoir où thunder de la tête. Toutefois, il ne faudrait pas oublier Horizon, saga qui an actuellement 3 jeux à son actif : Horizon Zero Dawn sorti sur PS4 et PC, Horizon Forbidden West sorti il ​​ya un an sur PS5 et PS4 et Horizon Call of the Mountain, excluding PlayStation VR2 published in February.

A universe vaste et vraiment envoûtant qui mêle la science-fiction avec la prehistorique… et d’une main de maître ! Figurez-vous qu’il existe un official LEGO is stamped Horizon Forbidden West et celui-ci est souvent très research des internautes.

Il s’agit d’une maquette du Grand-Cou, a creature iconique que l’on peut voir dans les jeux vidéo. Normally sold at a price of 89.99 euros, ce très chouette kit LEGO is currently available at 72.53 euros from Amazon, soit a réduction de 19% tout de meme.