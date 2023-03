Newsbon plan Promo Star Wars : the entirety in Blu-ray 4K is at a premium !

Que l’on aime ou que l’on déteste, the saga Star Wars reste l’une des plus cultes depuis bien des années, et les 9 films ont meme été récompensés de 7 Oscars. The integral in Blu-ray 4K profite des maintenant d’une interesting promotion, the occasion pour vous de revivre la Guerre des étoiles comme si c’était hier !

Les films Star Wars sont des incontournables du monde du cinéma : ils sont remplis de personnages et de reférences iconiques qui font toujours surface meme près de 45 ans plus tard. Vous êtes peut-être un aficionados de la saga, vous savez peut-être de quoi parlent les films mais l’entiéreté du contenu vous est inconnu et vous souhaitez enfin comprendre les lignes iconiques souvent réitérées des films ?

Quoi qu’il en soit, vous avez des maintenant l’occasion de plonger dans l’épopée de Luke Skywalkerun jeune Jedi qui tente tant bien que mal de sauver la galaxie d’un sombre sort.

Des maintenant, the integral part of Star Wars in Blu-ray 4K is in a promotion on Amazon: you may want the procurer to pour the price from €139.39 to €189.83.

The War of the Etoiles: reploring in the intergalactic battle between Jedi and Soldiers clones

Le premier Star Wars a vu le jour en 1977 et a tout de meme réussi à garder une importante notoriété jusqu’à aujourd’hui. Les films ont su transcender les generations et plaire aux petits comme aux grands en racontant une histoire épique mélangeant science-fiction et fantasy spatiale.

Le coffret contient les 9 films de Star Wars en Blu-Ray in definition 4K and offer en conséquence une très bonne qualité de visionnagein comparison with the DVD and the Full HD,

A l’interieur du coffreton retrospect :

Episodes I, II, III : C’est l’avant Guerre des étoiles et le debut de l’aventure avec le fameux Anakin Skywalker un jeune esclave devenu Jedi mais qui se laisse finalement emporter par le côté obscur.

: un jeune esclave devenu Jedi mais qui se laisse finalement emporter par le côté obscur. Episode IV, V, VI : Luke Skywalker a jeune fermier rencontre un old soldier de l’ère d’Anakin Skywalker, qui devient son mentor dans le but de le transformers and Jedi . Luke monte en force et va chercher les entraînements poussés de Master Jedi Yoda tandis que DarkVador anciennement Anakin, ne cesse de renforcer les forces du mal. La rencontre tant attend between Dark Vador and Luke Skywalker is produced c’est la bataille decided qui tranchera qui du bien ou du mal triomphera…

: a jeune fermier rencontre un old soldier de l’ère d’Anakin Skywalker, qui devient son mentor dans le but de le . Luke monte en force et va chercher les entraînements poussés de tandis que anciennement Anakin, ne cesse de renforcer les forces du mal. c’est la bataille decided qui tranchera qui du bien ou du mal triomphera… Episode VII, VIII, IX : La saga se conclut, et les forces du mal poursuivent leur oppression des recoins de la galaxie meme 30 ans après la grande bataille. Le bien s’efforce de se defendre et de reprendre le dessus. Qui en sortira victorieux? On vous laisse le découvrir par vous-memes !

