En plus des dark stores, il ya les dark kitchens. Ces établissements ont pour seul but de preparer des plats pour des livraisons, sans accueillir de clients. Bien que controversés, ils sont de plus en plus nombreux dans les centers-villes de France.

Il n’y a pas que les dark stores qui se sont installés dans les centers-villes. Ces boutiques aux vitres teintées et pensées uniquement pour servir de base logistique pour les livreurs sont de plus en plus nombreuses en France. Ce ne sont pas les seuls du genre: d’autres établissements de ce genre sont visible in the les rues: les dark kitchens.

Pour alle plus loin

Que sont the dark kitchens?

Les dark kitchens sont des cuisines de restauration dont le seul but est d’assurer des livraisons. Ces établissements peuvent être rattachés à un vrai restaurant ayant pignon sur rue, qui fait appel à des cuisiniers en renfort pour répondre à davantage de demandes de livraison. Other structures that do not exist qu’en ligne: on ne peut y manger qu’en commandant sur des applications telles que Deliveroo ou UberEats.

Un livreur Deliveroo. // source : Unsplash / Ross Sneddon

Comme pour les dark stores, les dark kitchens ne sont pas faites pour accueillir du public. Elles ne s’occupent que de preparer des plats à livrer. En conséquence, elles sont installed general près des centers-villes ou dans des endroits peuplés afin d’assurer des commands aussi rapidement que possible.

Dans la grande majorité des cas, ce sont des locaux de petite taille car il n’y a pas besoin d’accueillir des clients. Elles n’ont besoin que des cuisines et des plans de travail. Contrairement aux dark stores, qui ont besoin d’une surface sufficient pour stocker les marchandises, les dark kitchens suitable plus facilement inaperçues dans les grandes villes.

Sources are the differences with CloudKitchens and the ghost kitchens?

Il s’agit de la même chose, globalment. “Ghost kitchens” is an other term used for parler des dark kitchens, mais moins usité.

Quant at CloudKitchens, it’s agit d’une enterprise. D’apres L’ADN, qui lui a consacré un article, c’est une société créée par Travis Kalanick, l’ancien PDG d’Uber à la réputation sulfureuse. CloudKitchens, which has a value of 400 million dollars in 2019, proposes aux companies that call for a ses service that needs to be opened in a dark kitchen in a day.

The interior of a dark kitchen, on a model proposed by CloudKitchen. // Source : YouTube / CloudKitchen

Selon L’ADN, the start-up is specialized in « le rachat de bâtiments à bas prix pour y construct des cuisines uniquement dédiées à la livraison de repas ». CloudKitchen s’occupe ensuite de louer ses espaces à des chaînes de restoration qui s’en serviront comme center de livraison.

Pour alle plus loin

Comment reconnaître une dark kitchen ?

Il ya des indices qui ne trumpet pas. Elles sont en générales situées près d’artères passantes des centres-villes ou de quartiers résidentiels, et elles ont remplacé une ancienne boutique. Leurs fenêtres sont parfois entièrement teintées, et les livreurs ne peuvent récupérer les commands qu’à une petite fenêtre. Dans d’autres cas, les enseignes des restaurants sont explicitly indiquées sur les vitrines, et il est même possible de rentrer et récupérer les commands à l’interior, que ce soit les livreurs ou directement les consommateurs en click and collect.

Dans all cas, ces boutiques attirent l’attention, que ce soit à cause du va-et-vient des livreurs, ou à cause des vitres teintées empêchant de voir l’intérieur — quelque chose de rare en France.

Les dark kitchens sont-elles légales ?

L’implantation de dark kitchen est légale — cependant, étant donné qu’elles n’accueillent pas de public, elles ne respectent pas tout à fait les mêmes règles que les restaurants classiques. Leur arrivée fait moins polemique que les dark stores, dont l’installation a été très critiquée par certaines communes.

Le Conseil d’État vient d’ailleurs de donner raison à la ville de Paris, qui avait engaged une procedure contre les dark stores : ces derniers ne peuvent plus être considered comme des commerces, mais comme des entrepôts. En vertu de cela, les dark stores ne pourront plus être aussi facilement implantés au coeur des villes.

Les dark kitchens ne sont pas concernées par cette decision : un decret indique qu’elles ne sont pas considérées comme des entrepôts, mais comme des établissements de « cuisine dediee a la vente en ligne ».

A l’interieur d’une dark kitchen. // source : YouTube / CloudKitchen

Combien y at-il de dark kitchens en France ?

Depuis la crisis du covid et ses nombreux confinements, les services de livraison de nourriture ont explosé en France. Un rapport de Libeo souligne que « le marché des dark kitchens est flourishing in France ». En tout, « sur les 25 000 restaurants presented sur Uber Eats en France en 2020, on recensait 1500 dark kitchens », etc selon business booton a compterait 500 on Deliveroo.

The secteur de la livraison de plats à domicile est encore appelé à grandir : selon Libeo, il représente déjà 6% de la valeur totale du marché français de la restoration commerciale, avec 3.3 billions d’euros. Surtout, « depuis 2019, to observe a augmentation de pres de 20% par ». La mode des dark kitchens ne semble par près de s’arrêter.

