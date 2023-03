Raiffeisen Indoor Cup 2022/2023

Last day of play at the TC Bludenz seniors indoor cup. Narrow victories for SG Blumenegg and SPG Unterland.

UTC Schwarzach – SG Blumenegg 3: 3 (6: 7 sets)

Richard Kapp-Christian Kreyer 4:6/4:6, Philipp Strasser-Peter Gstach 7:6/6:1, Martin Mennel-Georg Tschofen 3:6/6:4/10:5, Christian Cipolletta-Mario Badanjak 4: 6/2:6, Kapp/Strasser-Gstach/Tschofen 6:4/6:3, Mennel/Cipolletta-Kreyer/Badanjak 2:6/2:6;

SPG Unterland – TC Brand 4:2