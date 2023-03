Resident Evil 4 Remake : comment obtenir les poor bonus ?

Dans Resident Evil, il ya plusieurs armes qui sont à votre disposition et certaines d’entre elles sont plus facilement obtenables que d’autres. Dans cet article, on vous guide afin que vous les trouviez vous-même dans vos parties, ainsi que leurs munitions illimitées.

Obtenir le Chicago Sweeper

Commençons ensemble par le Chicago Sweeper qui a la particularité d’être une arme qui était available in the premiere version of Resident Evil 4. Elle est donc de retour dans ce Remake et vous allez pouvoir mettre la main dessus si jamais vous commencez à maîtriser le jeu.

Car oui, si vous voulez l’obtenir, il faudra terminer le jeu en 7 heures ou moins, ce qui va vous demander quand meme une bonne maîtrise du jeu. Une fois que vous aurez réussi à mettre la main dessus, vous allez pouvoir obtenir des ammunition illimitées.

Cette fois, la method d’obtention sera plus simple. En effect, vous devrez seulement vous rendre chez un marchand pour acheter cette special amelioration. Force, une fois que vous aurez l’arme et l’amélioration, vous gagnerez un bel avantage sur vos ennemis.

Obtenir le Couteau de survie

Si beaucoup de joueurs se tournent verse des armes à feu, il est also extremely important de bien savoir gérer ses armes de corps à corps, que ce soit for the parades or bien tout simplement for the economizer of the balls pour plus tard.

Ça tombe bien, car la deuxième arme que nous allons vous aider à obtenir, c’est le Couteau de survie. Pour l’obtenir, vous devrez tout d’abord réussir à venir à bout du défi des poupées mécaniques des châtelains. Si vous ne les avez pas encore toutes trouvées, on vous laisse avec notre guide à ce sujet.

Une fois que vous aurez terminé ce defi, vous allez pouvoir récupérer ce Couteau de survie in return for the extras and depending on 1000 CP. C’est une des armes que l’on vous conseille d’ailleurs de prendre des que vous allez pouvoir le faire.

Obtenir le Handcannon

Enfin, terminons avec ce qui est sûrement l’arme la plus dure des trois à obtenir. En effet, vous allez non seulement devoir terminer une partie en mode professional, mais en plus de cela, vous ne pourrez pas le faire en mode new game +. Cela va donc demander une preparation conséquente.

Cela reste quand meme une arme puissante que l’on va vous conseiller d’all chercher si jamais vous souhaitez vous investir dans le jeu. All that comes for the Chicago Sweeper, you pourrez ensuite acheter une amélioration permettant d’avoir des ammunition illimitées chez le marchand.