Resident Evil 4 Remake : le premier mod est borderline et tire un little trop sur la corde

À partir du moment où un jeu sort sur PC, et d’autant plus quand il a d’avance une fanbase importante, il faut s’attendre à ce que des mods plus ou moins loufoques apparaissent. In the case of Resident Evil 4, the modders n’auront pas tardé.

Le ridicule ne tue pas

Les Resident Evil ont toujours eu des mods dans leur version PC et, évidemment, on s’attendait à ce que ce soit le cas pour Resident Evil 4, remake du jeu culte de 2005 qui arrivera à la fin du mois. Figurez-vous que les moddeurs n’ont pas attendu bien longtemps puisque de premières creations font déjà leur apparition, à destination de la demo “Chainsaw” déployée il ya quelques jours ! Et pour le coup, c’est Leon qui est l’heureux élu avec des tenues… un poil osées.

L’un des premier mods que l’on peut voir dénude littéralement notre ancien flic de Raccoon City, qui se retrouve alors dans sa tenue d’Adam. Another one, in the meme genrelui retire son haut pour faire apparaître un string ainsi qu’un tatouage tribal dans le bas du dos. Another mod encore lui apporte une tenue de femme de ménage… De quoi contraster drastiquement avec l’ambiance du jeu.

Keanu Reeves ou rien

D’un autre côté, un tas de mods se permettent des tenues beaucoup plus classes. Par example, ily en a un d’une minutie impressionnante qui transforme notre bon vieux Leon S. Kennedy and John Wick, le fameux heroes de la saga éponyme incarnée par Keanu Reeves. A personnage pour le moins adapted to the situation.

You can also read about the tenue of Leon in Resident Evil 2, for the plus nostalgic. Dans an other rayon, on retrospect the possibility of playing with CJ, the legendary protagonist of Grand Theft Auto San Andreas. Ou bien celle de replace la tête de Leon par celle d’un bébé (?) ou le corps de ce charming monsieur à la tronçonneuse celui de Shrek.

En l’espace de quelques joursce sont des dizaines de modes que l’on a pu voir apparaître sur le net : autant dire qu’avec l’arrivée du jeu complet le 28 mars prochain, les créateurs en herb vont s’en donner à joie. On rappelle que Resident Evil 4 is also prévu on the consoles de salon, à savoir the PlayStation 5, the PlayStation 4 and the Xbox Series (pas de mouture Xbox One au program). Une demo gratuite est donc available au téléchargement sur toutes ces plateformes et sans limite d’accès, si vous souhaitez vous faire une première idée.