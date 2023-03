Blizzard will have a planer with slippe Diablo IV for Game Pass

Diablo IV får sin offisielle lansering 6. juni. Innen den tid kan Blizzard være kjøpt opp av Microsoft, men foreløpig har utvikleren ingen planer om å slippe spillet på Game Pass.

Det var Diablo-sjef Rod Fergusson som tok opp saken via Twitter denne uken. Spillsjefen satt strek for all Game Pass-spekulering, i hvert fall innocent videre.

Devil IV. Activision Blizzard

– Vi har fått mange spørsmål om Diablo IV på Game Pass, og jeg ønsket å fortelle dere at vi ikke har noen planer for det, konstaterte Fergusson.

Hvorvidt dette holder seg dersom Microsoft får lov til å kjøpe Activision Blizzard gjenstår å se. Xbox-sjef Phil Spencer har tidligere sagt at planen er å innlemme hele ActiBlizz-library i Game Pass, includes Overwatch, Diablo og Call of Duty.

Nettopp Call of Duty har blitt et sårt tema i striden om Microsofts oppkjøpsplaner. Sony har flere ganger ytret bekymring rundt muligheten for Xbox-eksklusivitet for skytespillserien, til tross for gjentatte løfter om det motsatte fra Microsoft. Europeiske og amerikanske myndigheter gransker kjøpet nå, for å finne ut om det bryter med konkurranseregler.

Hva Diablo IV angår er det denne uken duket for betatesting. De som forhåndsbestiller spillet kan hive seg inn på fredag, mens alle andre får slippe til i en åpen testrunde neste uke – 24.-26. mars.

