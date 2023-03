Smartphones premium : Apple domine, mais deux brands surperforment

D’après a new étude de Counterpoint, plus de la moitié des revenus mondiaux of the smartphone viennent des modèles haut de gamme ou “premium”. Mais, vous allez le voir, toutes les marques ne se partagent pas la même part du gâteau.

En 2022, Apple s’est encore une fois taillé la part du lion sur le marché des smartphones premium. Dans le même temps, de nombreux constructeurs sous Android sont en recul, à l’exception de deux marques à la croissance insolente.

Le haut de gamme résiste a la tempête

Between 2021 and 2022, sales of smartphones will be reduced by 12%. A cipher that encourages you to explain it in a party par with the difficult macroeconomics, don’t cycle the renewal of the mobile that tends to go on. Dans ce marasme, certain products s’en sortent mieux que d’autres : les téléphones haut de gamme. Selon Counterpoint, tous les smartphones au dessus des 600 entrent dans cette category.

Le marché des mobiles haut de gamme résiste bien à la tempête qui touche le secteur dans la mesure or il est en croissance de 1% en 2022 (glissement annuel). The segment des téléphones portables “premium” represents aujourd’hui 55 % you chiffre d’affaires annuel total du marché. Les analysts de Counterpoint explicitly cette tendance par le fait que les consommateurs les plus aisés sont moins touchés par les difficultés économiques, contrairement aux utilisateurs de mobiles de milieu et d’entrée de gamme.

Smartphones les plus vendus en 2022 : Apple humilie la competition

L’importance qu’ont les smartphones dans nos seen en fait également un achat important pour lequel les persons sont pretes à dépenser plus, quitte à le garder plus long temps. A tendency forte qui a fait du segment des smartphones à plus de 1000 $ celui connaissant la croissance la plus rapide en 2022, with 38% d’augmentation en glissement annual.

Apple dominater, Honor et Google en grande forme

Sans surprise, c’est Apple qui rafle encore une fois la mise sur le segment of the smartphone haut de gamme. The brand Californian parvient même à augmenter sa part de marché sur un an, passant de 71% en 2021 à 75% en 2022. Techniquement, the iPhone SE 2022 est le seul smartphone sold by Apple sous la barre des 600 dollars. Apple domine ainsi les 3 quarts du seul marché dans lequel elle est en competition directe avec les other constructeurs: le haut de gamme. A performance impressive.

Samsung, which remains the leader in the world of sales of smartphones, on the entrance and in the essential environment of the game, occupies the second place with 16% of the part of Marche on the mobile high-end of the game, and 1% on the 12th month. In three positions, on retrouve Huawei avec 3% de part de marché, contre 5% l’année dernière. C’est une chute libre de 44% sur les smartphones pour le géant chinois qui est pourtant en grande forme. Xiaomi is également en souffrance avec a chute de 40% qui le fait passer sous la barre des 2% de part de marché sur ce segment de prix.

Pendant ce temps, deux marques superforment les autres. The première n’est autre que Honor, autrefois rattaché à Huawei, qui connait a progression de 110%, notamment grace à son Magic Vs et son Magic 4 Pro, en passe d’être remplacé par le très ambitieux Magic 5 Pro.

Google is the other grand guest of 2022 with a croissance of 118% thanks to its excellent Pixel 7 and Pixel 7 Pro. Honor comes Google restent de small actors sur le segment des mobiles premium, mais la dynamique est clairement en leur faveur. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de Counterpoint, les “other” marks ne representative que 3% de part de marché et sont en baisse de -19% sur douze mois.

