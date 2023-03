Tannlege (45) skal ha forgiftet konas proteinshake

Tannlege James Craig ble søndag pågrepet av politiet i en av Denvers forsteder. Han er siktet for overlagt drap på sin egen kone, skriver nyhetsbyrået AP.

De siste ukene hadde Angela Craig følt seg dårlig. Flere ganger måtte hun innlegges på sykehus. Legene klarte ikke å finne ut hva som feilet henne. Under den tredje innleggelsen døde kvinnen, og kort tid etter ble ektemannen pågrepet.

best cyanid

Det oppsto mistanke mot ektemannen da tannlegens partner, Ryan Redfearn, fortalte en sykepleier på tannlegeklinikken at Craig hadde bestilt kaliumcyanid til klinikken.

Craig hadde bestilt giftstoffet med begrunnelse i at de trengte det til en operasjon, noe som ikke stemte. På klinikken hadde Craig gitt beskjed om at ingen måtte åpne forsendelsen som var adressert til ham, men en ansatt gjorde det likevel.

Dermed ble den kyniske planen avslørt.

protein shake

Politiet mener Craig først tok arsenikk i proteinshaken han laget til kona før hun dro på trening 6. mars. Hun ble syk, men da dette ikke tok livet av henne, bestilte de ella ektemannen cyanid.

Ifølge Denver Post viser søkehistorikken til tannlegen at han har googlet flere spørsmål om hvordan man kan forgifte noen uten å bli oppdaget fra en datamaskin på jobben.

Kaliumcyanid er et svært giftig stoff som ved inntak gir øyeblikkelig lammelse av åndedrettssystemet. Dødelig dose er 50 milligram, ifølge SNL.

Stoffet har tidligere blitt brukt til henrettelser og selvmordsampuller under andre verdenskrig.

Craig skal etter planen møte i retten torsdag. Der blir det besluttet om det blir tatt ut tiltale mot ham.

Hadde møtt ny kvinne





James Craig skal ha søkt på ulike måter å forgifte noen på uten å bli oppdaget. (Aurora Police Department via AP)



Rettsdokumenter gjengitt av nyhetsbyrået AP sier at James Craig hadde møtt en ny kvinne han hadde planer om å starte et nytt liv med.

Craig har hevdet at kona hadde vært deprimert og suicidal siden han fortalte at han ville skills i desember. Parets barn har imidlertid ikke opplevd moren som deprimert.

Angelas søster, Toni Kofoed, har fortalt politiet at James dopet kona med et ukjent stoff for fem år siden. Han begrunnet denne handlingen med at han selv hadde tenkt å ta sitt eget liv, og ville sikre seg at kona ikke våknet slik at hun kunne redde ham.

Etter at kona ble syk 6. mars skrev ekteparet en rekke tekstmeldinger til hverandre. I en av meldingene skrev James Craig: «For ordens skyld, jeg dopet deg ikke. Men jeg er veldig bekymret».