Terrible novelty for fans of the Horizon sagas (PS5, PS4) and John Wick in cinema

Triste new for the world of pop culture: the actor Lance Reddick, celebre pour ses rôles dans les jeux Horizon, Destiny, les films John Wick ou encore la série HBO The Wire, est décédé cette semaine.

L’actor Lance Reddick is décédé

L’information a été rapportée par TMZ here in la journée. L’actor Lance Reddick a été retrouvé mort à son domicile situé à Studio City, suburb north of Los Angeles. Il était âgé de 60 ans.

Pour l’instant, les circonstances de son décès restent encore floues. Les first rapports de police semblent évoquer une mort naturelle. Plus tot dans la semaine, l’actor a partagé sur ses réseaux sociaux un cliché de lui, accompagné de ses chiens, alor qu’il était absent de l’avant-première de John Wick 4 à New York ce mercredi.

A face celebre du cinema et du jeu vidéo

Révélé pour ses rôles à la télévision, notamment avec les deux series HBO Oz et Sur écoute (The Wire), Lance Reddick a connu une career prolifique, apparaissant dans plus d’une centaine de productions. Ces dernières années, l’actor a tenu un rôle de choix dans la saga d’action John Wick en interpreter Charon, le fameux concierge du Continental, l’hôtel emblématique des films et repaire des assassins du monde entier.

Véritable touche-à-tout, le comedien a also contribué au jeu vidéo en tenant le rôle du Commander Zavala dans les jeux destinyainsi que celui de Sylens dans Horizon : Zero Dawn.

Plusieurs personnalités du septieme art ont tenu à lui rendre hommage. “Nous sommes profondément attristés et avons le coeur brisé par la perte de notre ami et collègue bien-aimé” ont notamment declared Keanu Reeves and Chad Stahelski in un communiqué. Le quatrième volet de John Wick, qui doit sortir la semaine prochaine en salles, lui sera dédié.

Guerrilla et Bungie, studios derriere Horizon et Destiny, ont également partagé un communiqué afin de rendre un ultimate homage au comedien.

Merci, Lance Reddick, pour tout ce que vous avez apporté au personnage de Sylens, pour avoir partagé votre talent infini et votre sagesse avec nous, pour votre chaleur généreuse et votre incomparable presence et pour votre impact immense, not seulement sur l’ensemble de notre casting, mais also sur notre communauté. Nous avons été profondément honorés de travailler avec vous. Vous nous manquerez terriblement. Nous présentons nos plus sincères condoléances à ses proches. Reposez en paix, Lance. – Guerrilla Games