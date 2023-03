News culture The Last of Us season 2, c’est pas pour all de suite d’apres l’actrice principale

La prochaine saison de la serie The Last of Us n’arriverait pas avant un moment sur nos écrans.

la premiere saison de The Last of Us on HBO (Prime Vidéo en France) a rencontré un great succès auprès du public et de la presse. mishap, for la suite, the semble falloir attendre a petit moment …

Le personnage de Abby rejoints the casting

Deux ans pour create la premiere saison

Samedi 18 Mars, dans le Jonathan Ross show, Bella Ramsey is the revenue of the series The Last of Us. Au cours de l’entretien, elle a notamment expliqué que, d’apres elle, la deuxième saison n’arriverait pas avant longtemps.

Ça va être long. Je pense qu’on tournera probablement à la fin de cette année et au debut de la prochaine. Donc la premiere de la saison 2 sera problem diffuseée fin 2024 or debut 2025.

Bien que cette affirmation ne soit pas totalement inattendueelle décevra sûrement quelques-us des fans qui attendaient avec une grande impatience la suite des aventures de Joel et Ellie.

Une premiere image of the season 2 Avait été published by Neil Druckmann au cours des derniers jours. Elle representait un bras musclé, tenant un marteau, sur fond d’une forêt en feu. Les fans de The Last of Us Part II and voient clairement une reference au personnage de Abby. Bien qu’on ne sache pas exactement à quoi resemblera la deuxième saison, les dernières rumeurs laissent plutôt envisager qu’elle n’abordera qu’une partie du second jeuavant une troisième saison de conclusion.

Il a fallu pres de deux ans pour créer la première saison. Neil Druckmann et Craig Mazin ont price le temps pour recréer l’ambiance du jeu, trouver comment raconter l’histoire de ses personnages, mais aussi determiner quoi garder, quoi retirer et quoi ajouter / inventor par report au jeu. Si le tweet de Neil Druckmann tease bel et bien l’arrivée du personnage d’Abby, les fans of the jeux savent déjà à peu près quelles parties de l’histoire seront adaptées in the new season. Abby devrait être interpreted by Shannon Berry.

The premiere season of The Last of Us is available on Prime Video.