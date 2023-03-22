The new video was released for the latest remake of Resident Evil 4

IGN resident evil 4. Authors didn’t quickly get started on the IGRU, but I didn’t adapt it to this very auditing office. izdanie they were able to video, in which fashion is well known or new, poyavivshihsya in the remejke. Authors didn’t quickly get started on the IGRU, but I didn’t adapt it to this very auditing office.

Некоторые механики были убраны, либо переработаны. Главным примером назвали многочисленные QTE-momentum originated. Прицеливание также обновили. It was ranchy Leon становился лёгкой мишенью для врагов, то теперь он может двигаться при наводке weapon.

Нож теперь не «открывашка» для ящиков, а обязательный элемент в арсенале Леона. С помощью клинка можно парировать даже атаки бензопилой, не говоря уже паро удары обычных зомби. Со временем нож может сломаться, но за плату торговец его починит и улучшит.

Modernized and key Leona. Из улучений стоит отметить увеличенный шанс на выпадение предметов, а также амулеты, дающие ещё больоше о. В целом, кейс работает точно также, как интарь из новых игр серии.

Одной из главных новинок стала система скрытности. Если раньше тихое прохождение ограничивалось убийством одинокого врага из снайперской винтовки, то теперь Леон может прокрасться мимо и совершить быстрое убийство противника. В скрытности также поможет и новое weapon — арбалет.

Поведение Эшли pererabotali. Теперь враги могут лишь ранить её, но не убить. Постоянное нахождение Леона рядом не нужно — ella девушка самостоятельно спустится по лестнице, а иногда и поможет главному герою попасть в труднодоступные места.