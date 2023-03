The performance gaming of the smartphone milieu de gamme vont exploser avec the Snapdragon 7+ Gen 2

Avec on Snapdragon 7+ Gen 2, Qualcomm proposes an impressive doublement of the puissance graphique de sa puce milieu de gamme. Des progresses dont profite tous les autres composants du SoC mobile (+50% CPU, +100% NPU, etc.). Qui devrait faire briller toute a generation de terminaux. And against the mounting in Puissance de MediaTek ?

Ce n’est pas un composant haut de gamme, pourtant le Snapdragon 7+ Gen 2 est bien un majeur processor. In announcing the renouvellement de sa puce mobile milieu de gamme, Qualcomm promet le plus important saut de performance intergénérationnel de ces dernières années ! Replaçant the Snapdragon 7 Gen 1, in the second generation promet énormément. Avec en premier lieu des performances graphiques doubles. Oui, vous avez bien lu : la nouvelle puce Adreno (Qualcomm a malheureusement abandonné tout detail de nomenclature) promet un gain de performances allant jusqu’à +100%. You jamais vu chez Qualcomm hors puces d’entrée de gamme !

Ce doublement of performance concerns also the NPU, son processor Hexagon (souvent appelé DSP chez Qualcomm). Responsable de l’execution of the algorithm issus des entraînements IA notamment utilités dans le traitement d’image (photo, video, control of the camera, etc.), cette nouvelle mouture profite elle aussi d’un bond de performances pouvant aller jusqu’à + 100%

The evolutions of the generations of the CPU (the “processor” to the seller) are plus limits, and are also outside the industry standard: up to +50%. In a domaine très mature où les gains de puissance brute sont rarement au-delà de 15%, là encore Qualcomm mark le pas. Ce d’autant plus que l’efficacité énergétique du SoC est améliorée au passage de 13%.

Une puce vraiment améliorée

Quand des generations de puces font montre d’un grand gain de performances entre deux generations, le principal facteur de ces améliorations provided de la réduction de la finesse de gravure. Qui permet (surtout) d’entasser plus the transistors par mm² de puce – et faire ainsi enfler le moteur. Mais dans le cas du Snapdragon 7+ Gen 2, ce n’est pas (tout à fait) le cas. Pas « tout à fait », car il ya quand meme un changement. Mais de crèmerie : après avoir fait appel à la gravure 4 nm LP de Samsung for the Snapdragon 7+ Gen 1, Qualcomm reste on the “node” 4 nm, mais chez TSMC (sans plus de précisions).

If the precédents of the Snapdragon 8 Gen 1+ de TSMC plus efficaces et performants que les Snapdragon 8 Gen 1 de Samsung prove que des écarts existent between les deux, le gains n’allaient guère au-delà de 15-20% La réalité du Snapdragon 7+ Gen 2 est qu’il s’agit bien d’une toute nouvelle puce extrêmement plus complète – new modem 5G X62, triple ISP Spectra pour gérer 3 caméras, etc. – et musclée que son aïeule. An augmentation of the performance preview of the conception of the SoC and qui pourrait s’expliquer par le contexte du marché. Un marché ou le challenger commence à boxer de plus en plus fort…

Couper l’herbe sous le pied de MediaTek ?

If Qualcomm is number 1 worldwide in terms of value in the domain of the smartphone Android, MediaTek means la danse en matière de volumes. Plus, MediaTek progresses on the plan des performances, with the puces Dimensity qui propulsent désormais of the smartphone fleurons chez Vivo par example (X90 Pro). Une chose impensable il ya seulement 5 ans, où ses puces étaient limitées à l’entrée et milieu de gamme, et où les performances perçues accusaient un vrai retard. Pour avoir eu un X90 Pro dans les mains, une chose est claire: le taïwanais said faire des puces haut de gamme. Et Qualcomm doit necessairement le sentir.

The Snapdragon 7+ Gen 2 ainsi des atouts pour faire de l’ombre à la montée en puissance de MediaTek. Qualcomm is an enterprise plus connue et plus prestigieuse, autant auprès des publics occidentaux qu’asiatiques. De plus, Qualcomm fait, bien plus que MediaTek, un travail marketing autour de sa brand Snapdragon. L’entreprise a son réseau d’influenceurs (les “Insiders”), a developed une image et des noms de technologies autour du son (Snapdragon Sound), ou du jeu vidéo mobile (Snapdragon Elite Gaming), travaille directement avec les éditeurs de jeux, etc. Un Snapdragon 7+ Gen 2 a toute les chances de séduire plus facilement un public à la recherche de performances graphiques à coût modéré – les smartphones gaming sont un énorme marché en Asia – qu’une puce de chez MediaTek. Il est also la, le pouvoir du marketing.

With all performances, sans not enough suffices for 95% of usages you quotidien, the question legitimate est de savoir “que reste-t-il au Snapdragon 8 Gen 2 ? ». The answer to this question is regarding the interests of smartphone manufacturers. That’s right, like Qualcomm, a la research of values ​​and donc de margins. Si the Snapdragon 7+ Gen 2 a largement le jus pour être votre processeur du quotidien, dans les faits, les terminaux équipés des meilleurs écrans, des meilleurs modules caméra (la photo est toujours dans le top 3 des demandes clients), etc. Seront évidemment équipés de puces plus chères. Mais pour un public qui n’a pas besoin de la crème de la crème, le Snapdragon 7+ Gen 2 est, sur le papier, un processor “tueur”. Dont nous attendons avec great impatience de voir quels terminaux il équipera. Et si les promises are not bien tenues!