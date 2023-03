The producteur de Zelda nous donne rendez-vous for you exclusive gameplay

À l’approche de la sortie de Tears of the Kingdom, Nintendo se décide enfin à dévoiler quelques extraits supplémentaires.

The return to Hyrule is imminent. Les joueurs Switch trepignent d’impatience à l’idee de fouler ces terres à nouveau dans le dernier volet en date de la franchise The Legend of Zelda. L’épisode Tears of the Kingdom fera son entrée le 12 mai prochain and prompt a adventure toujours plus innovative. Après les pouvoirs de la tablette Sheikah dans Breath of the WildLink va obtenir des capacités entièrement inédites qu’il semble stocker dans son bras.

Cet appendice corrompu trouvera sa justification dans le scenario que la company de Kyoto arrive à garder bien secret. Avant de découvrir les catastrophes qui attendent notre heroes et la jeune Zelda tout juste sauvée du joug de Calamity Ganon, Eiji Aonuma nous propose de découvrir six minutes of gameplay encore jamais vu.

Retrouvez Eiji Aonuma, le producteur de la serie The Legend of #Zeldale 28/03 at 16:00 on notre chain YouTube to discover around 10 minutes of gameplay de The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom. ► pic.twitter.com/5qFBneHRQ1 — Nintendo France (@NintendoFrance) March 27, 2023

A diffusion exclusive

Pas question de glisser zelda In a simple Nintendo Direct, the company reserve a presentation speciale dédiee à ce gameplay commenté par le producteur en personne. Pour l’heure, on ne sait à quoi s’attendre, mais il ya fort à parier que ces images se garderont de dévoiler le moindre détail essentiel concernant l’histoire.

Après la dernière bande-announcement en date, Nintendo a bien des choses à montrer sans spoiler. Cette presentation devrait donc être riche en découvertes. On pense notamment à l’apparition soudaine de vehicles qui semblent être construits de toute pièce par le joueur. À l’image des bolides de Banjo et Kazooie: Nuts & BoltsLink va-t-il pouvoir jouer les mecanos et assembler ses propres moyens de locomotion pour arpenter les plaines au paysage une nouvelle fois changé ?

Cette fois-ci, a partie de l’histoire se déroulera dans les cieux. Si cela à de quoi rappeler l’épisode Skyward Sword, les révélations concernant ce changement géographique seront à découvrir manettes en main. Aonuma devrait cependant devoiler les mecaniques de vol, ainsi que la chute libre que l’on a aperçue dans tous les trailers jusqu’alors.

Pour découvrir ces images inédites, Nintendo nous donne rendez-vous on YouTube on Mardi 28 March at 4:00 p.m (heure française). Qu’attendez-vous le plus de cette suite directe à Breath of the Wild ?