Ukraina og Wagner uenige om kontrollen over Bakhmut

Søndag kveld hevdet sjefen for den russiske leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, at hans styrker har heist det russiske flagget over administrasjonsbygningen i Bakhmut – byen som har vært gjenstand for noen av de blodigste kampene i løpet av krigen.

Ifølge Prigozjin ble flagget heist presis klokken 23.00, til ære for Vladlen Tatarskij – den russiske militærbloggeren som ble drept i en eksplosjon i russiske St. Petersburg samme dag.

HEVDER EROBRING: Lederen for den russiske leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, sier i en video lagt ut av gruppen at styrkene hans har erobret Bakhmut, sett fra et juridiske ståsted. Påstandene er ikke bekreftet. Photo: Concord Press Service/Handout via REUTERS



Påstandene om erobring er så langt ikke bekreftet av uavhengige kilder.

– Veldig langt unna

Og Ukraina avviser uttalelsene helt – mandag sier en talsperson i det ukrainske forsvaret:

– Bakhmut er ukrainsk, og russiske styrker er veldig langt unna å erobre byen.

Talspersonen påstår at Wagner-rekrutter «heiste flagget over et slags toalett» og legger til at det fremdeles pågår kamper ved administrasjonsbygningen i byen.

Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole.

Han stiller seg skeptisk til at mye av Bakhmut, som før krigen hadde rundt 70.000 innbyggere, nå skal være under russisk kontroll.

– Det er tvilsomt at de har tatt hele byen, men at de har hatt noe fremgang, er absolutt mulig. Samtidig holder ukrainerne stand i den vestlige delen av byen, sier han og presiserer:

– From har i hvert fall ikke tatt hele byen; det hadde vært skiltet mye større.

Tom Røseth, Hovedlærer ved forsvarets høgskole. Photo: Martin Berg Isaksen / TV 2



Prigozjin selv innrømmer at Wagner-gruppen ikke har kontroll over den vestlige delen av byen, der han sier at ukrainske styrker holder stand.

– Symbolsk green

Bakhmut, som ligger i det østlige fylket Donetsk, har vært Russlands mål å erobre i flere måneder. Det russiske forsvaret har slitt med å få til dette, og nå er det altså leiesoldatgruppen Wagner som hevder å ha heist flagget over administrasjonsbygningen.

I slutten av januar, etter flere måneders lang kamp om den lille landsbyen Soledar, 15 km nordøst for Bakhmut, innrømmet Ukraina at de hadde trukket soldater ut av landsbyen.

Dermed begynte de virkelige kampene om større Bakhmut – hvor begge sider har mistet et stort antall soldater.

FRONTLINEN: Her står kampene øst i Ukraina. Kartet er oppdatert 27. mars. Photo: Jorgen Herland/TV 2



Men kontroll over byen er i stor grad ikke så viktig strategisk, mener Røseth.

– Bakhmut er viktig fordi partene har puttet inn så mye innsats for å vinne krigen i den byen, og derfor har den stor symbolsk og politisk verdi, sier han.

Det går imidlertid noen logistikklinjer gjennom byen som er viktige, sier Røseth – for eksempel jernbane.

– Men byen i seg selv er ikke så viktig, og nye posisjoner vil bli gjort vestover. Men det er klart – det er viktig å holde posisjon i Bakhmut for på hindre videre russisk fremgang.