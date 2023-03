Valve counter strike 2, который выйдет на PC этим летом. Игра, представляющая собой бесплатное улучение CS:GOразрабатывается на движке Source 2. Ограниченное бета-testirovanie уже началось. anonymized shuter, который выйдет на PC этим летом. Игра, представляющая собой бесплатное улучениеразрабатывается на движке. Ограниченное бета-testirovanie уже началось.

Кроме того, были продемонстрированы роLICи, которые наглядно показывают улучения в игровом процессе. to на сайте можно ознакомиться с особенностями шутера.

Графическая составляющая стала намного лучше. Это легко заметить в освещении и качестве текстур. Заметить возросшее качество можно даже по лужам на картах. Для большего эфекта разработчики сравнили локации из CS2 с прародителями из CS 1.6.

Любители раскидок могут не переживать за использование гранат. В новой игре оно стало более игресным. First, it was shot on the day, on which it was released. Снаряжение будет реагировать и на другие элементы окружающей среды.

Кроме того, разработчики отмечают, что предметы игроков из CS:GO period в Counter-Strike 2 и при этом санут красивее. Значительно улучшатся и различные visual эфекты, а taкже пользовательский интерфейс.

Больше подробностей об игре появится позднее. Многочисленные слухи подтвердились, а ограниченный бета-test игры будет dostupen уже сегодня.