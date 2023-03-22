Valve opened the game Counter-Strike 2, which will be released on July 2023

First of all, clicked on the “tikreit” on the server, which is why it was registered on the page.
Графическая составляющая стала намного лучше. Это легко заметить в освещении и качестве текстур. Заметить возросшее качество можно даже по лужам на картах. Для большего эфекта разработчики сравнили локации из CS2 с прародителями из CS 1.6.
Любители раскидок могут не переживать за использование гранат. В новой игре оно стало более игресным. First, it was shot on the day, on which it was released. Снаряжение будет реагировать и на другие элементы окружающей среды.
Кроме того, разработчики отмечают, что предметы игроков из CS:GO period в Counter-Strike 2 и при этом санут красивее. Значительно улучшатся и различные visual эфекты, а taкже пользовательский интерфейс.
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