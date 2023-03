White Sox 9, Reds 2

Chicago cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 37 9 14 9 Totals 3. 4 2 7 2 gnzalez rf 5 0 0 0 J.India 2b 4 0 2 0 L.Grcia lf 4 1 1 0 J. Votto dh 3 0 0 0 haseley cf 1 0 0 0 R.Hinds dh 1 0 0 0 G.Shets 1b 5 1 3 1 J.Frley lf 4 1 1 0 grandal c 3 1 1 0 stphnsn 1b 4 0 1 1 J.Brger dh 4 1 2 0 W.Myers rf 3 0 0 0 O.Colas cf 4 1 1 2 T. Fredl cf 4 0 0 0 Alberto 2b 3 1 1 0 S.Steer 3b 3 0 0 0 rmllard 3b 4 2 3 5 vllojin c 1 0 1 0 gnzalez ss 4 1 2 1 C.Csali c 1 1 0 0 J. Vsler 3b 2 0 1 0 Barrero ss 4 0 1 1

Chicago W.S. 035 001 000 – 9 cincinnati 110 000 000 – 2

DP_Chicago 0, Cincinnati 2. LOB_Chicago 3, Cincinnati 7. 2B_Garcia (4), Alberto (6), Fraley (4). HR_Remillard 2 (3), González (1). SB_India (4), Barrero (3). CS_Burger (1).

IP h R. RD BB SW

Chicago Lynn W., 2-0 4 23 5 2 2 2 6 Perez 23 0 0 0 0 1 Lambert H, 2 23 0 0 0 0 1 Lopez 1 1-3 0 0 0 0 1 Ruiz 23 0 0 0 0 2 Ramsey 1 2 0 0 0 2

cincinnati Overton L, 0-2 5 eleven 9 9 1 6 Byrne 23 2 0 0 0 0 Stockton 1-3 0 0 0 0 0 San Martin 1 23 1 0 0 0 2 Young 1 1-3 0 0 0 0 1

HBP_by_Sanmartin (Alberto).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, David Arrieta; Second, Mike Muchlinski; Third, Jose Navas; .

T_. A_4220