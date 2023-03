Zelda Tears of the Kingdom: 10 minutes of gameplay and a Switch collector!

Nintendo and Eiji Aonuma revealed the secrets concerning the gameplay of Zelda Tears of the Kingdom in a month of that sortie.

Link n’a pas dit son dernier mot. Après les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les forces maléfiques de Ganon n’ont pas fini de terroriser Hyrule. Le jeune aventurier va donc devoir represent du service dans une epopée qui s’announcement plein de nouveautés. The producteur de the franchise Eiji Aonuma vient de révéler 10 minutes de gameplay exclusives, de quoi faire satisfaire les joueurs les plus impatients.

Que ceux-ci se rassurent: le developmentpement du jeu est officiellement terminé et celui-ci arrivera à temps. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Arrive on Switch le 12 may prochain et prompt de transporter les joueurs verse de nouveaux horizons, littéralement.

Si l’on explore la même region que dans l’épisode précédent, celle-ci prend une toute nouvelle dimension. Les montagnes paraissaient déjà énormes, mais le titre continue de prendre en verticalité : désormais, a partie du continent fleet dans les airs. À l’image de l’épopée Skyward Sword, le monde par delà les nuages ​​reserve bien des surprises. Afin d’arpenter ces plaines completely changed, Link va pouvoir faire usage d’un new arsenal de compétences et de vehicles.

Ce n’est pas un clone de Breath of the Wild !

Sans surprise, cette presentation se concentre sur les îles celestes et les nouvelles capacités du heros de la Triforce. For question for Nintendo de révéler les secrets du scénario. “Si nous devions expliquer tous les changements aujourd’hui, nous n’aurions pas assez de temps” s’exclame Aonuma pour advertiser la couleur. D’ailleurs, pas besoin de ça pour lancer la hype : le gameplay s’announce renversant. Chaque nouvelle capacité transforme l’expérience d’exploration et de combat.

Le pouvoir de Retrospective permet d’inverser le movement d’un objet et le faisant remonter dans le temps. Puisque des rochers tombent des îles célestes, Link peut alors les atteindre grace en escaladant ces morceaux détachés. Bien évidemment, ce n’est pas le seul moyen d’atteindre ces morceaux de terrains hors de portées.

Après les terrifiants gardiens, de terribles golems peuplent les îles. Ceux-ci rappelleraient presque les terribles adversaires des épreuves des larmes dans Skyward Sword… Coïncidence ou référence ? Il faudra attendre la sortie du jeu pour en avoir le cœur net.

This extra item will be une grande nouveauté qui promet bien de possibilités côté gameplay. Avec le pouvoir d’Amalgame, Link peut désormais fusionner des objects pour en faire des armes de fortune. Avec une branche et un rocher, le heros fabrique alors un marteau à la résistance plus élevée. Il est également possible de transformer les flèches avec les restes d’ennemis pour faire des flèches à tête chercheuse par example. Même le bouclier peut profiter de ces appendices pour favoriser le combat : les options are almost infinite.

Comme le dernier trailer nous l’avait fait deviner, un nouveau pouvoir intitulé Emprise permet également d’attacher des éléments entre eux pour former des vehicles. Radeaux, voitures ou aéronefs, all the best possible. Enfin, Link à me la possibilité de traverser certaines surfaces avec le pouvoir infiltration que nous avions déjà aperçu dans les précédents trailers. When you breathe in the wild you begin a variety of gameplay that is absolutely bluffing, and a new episode arrives at the limit.

A console collector que l’on attendait

Après de nombreuses fuites, la Switch Tears of the Kingdom est enfin révélée officiellement. The console is donc en circulation dans la nature depuis plusieurs mois maintenant alors que celle-ci n’arrive que dans deux mois !

Preparez-vous pour la quête épique qui vous attend avec cette console #NintendoSwitch – Model OLED edition The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdomavailable le 28/04. pic.twitter.com/frv7u2css2 — Nintendo France (@NintendoFrance) March 28, 2023

Sacré coup dur pour Nintendo, mais bonne nouvelle pour les fans de la franchise qui pourront profiter d’une console flambant neuve aux tons dorées que la série.

Il n’y a pas a dire : les consoles edition Zelda sont toujours les plus belles ! Celle-ci sera mise en vente peu avant la sortie du jeu le 28 avril prochain. Elle s’accompagnera également d’une manette Pro et d’une pochette pour la console, vendues séparément des le 15 may prochain.